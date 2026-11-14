Splątane losy, odcinek 89: Tahsin zacznie podejrzewać Remziego! Podsłuch ma ujawnić wszystkie jego sekrety

„Splątane losy”, odcinek 89. Remzi wykorzysta śmierć Ceylana przeciwko Halilowi

Halil po raz kolejny stanie się celem bezwzględnych gróźb ze strony Remziego. Szantażysta postanowi tym razem wykorzystać do swoich celów informacje o śmierci Ceylana, które mogą wyrządzić jego rozmówcy ogromną krzywdę. Cała ta mroczna historia sięga wydarzeń sprzed wielu lat i wiąże się bezpośrednio z tajemnicami skrywanymi przez Münevver. Już w 84. odcinku produkcji Remzi zastraszał Halila i zapowiadał, że ujawni prawdę o popełnionym przez niego morderstwie. Teraz mężczyzna ponownie użyje tego samego argumentu i wywrze presję, wyciągając na światło dzienne sprawę Ceylana. Przyparty do muru Halil stanie przed trudnym wyborem i będzie musiał znaleźć sposób na odparcie kolejnego ataku.

Tahsin zleca założenie podsłuchu u Remziego w 89. odcinku „Splątanych losów”

Nie tylko Halil ma powody do niepokoju, ponieważ sam Remzi również znajdzie się pod ścisłą obserwacją. Działający na bezpośrednie polecenie Tahsina Salih zamontuje w otoczeniu szantażysty aparaturę podsłuchową. Zleceniodawca chce w ten sposób zdobyć pełną kontrolę nad poczynaniami swojego wspólnika, który pomaga mu w poszukiwaniach Yasemin oraz Pakize. Współpraca obu mężczyzn od samego początku opiera się wyłącznie na wspólnych korzyściach, a w ich relacji stale obecna jest wzajemna nieufność. Chociaż w 86. odcinku Remzi zdobył i przekazał Tahsinowi adres zamieszkania Yasemin, co pozwoliło mu dotrzeć prosto pod jej drzwi, teraz sam stanie się celem tajnej inwigilacji.

„Splątane losy”, odcinek 89. Niebezpieczny incydent z Mine i interwencja Kerema

W nowej odsłonie serialu widzowie będą także świadkami bardzo groźnej sytuacji z udziałem małej Mine. W obliczu narastającego zagrożenia Kerem podejmie decyzję o wzmocnieniu bezpieczeństwa na terenie szpitala. Mężczyzna zwróci się do pracowników ochrony z prośbą, aby pod żadnym pozorem nie wpuszczali Tahsina do budynku. Jego głównym celem będzie odcięcie agresora od Yasemin oraz jej najbliższych. Ojciec młodej kobiety udowodnił już wcześniej, że nie zamierza szanować prywatności swojej rodziny. W 86. odcinku wtargnął do domu Yasemin i w bezwzględny sposób domagał się od niej wydania informacji na temat miejsca pobytu Pakize.

Kiedy oglądać 89. odcinek serialu „Splątane losy”? Data i godzina emisji w TVP1

Telewizyjna premiera nowej odsłony tureckiego hitu zbliża się wielkimi krokami. Widzowie zobaczą 89. odcinek serialu „Splątane losy” we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Osoby, które nie zdążą zasiąść przed telewizorami, będą mogły śledzić losy bohaterów również w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD.

O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i pełna obsada tureckiej produkcji

Turecka produkcja obyczajowa „Splątane losy”, znana w oryginale pod tytułem „Bizi Birleştiren Hayat”, przybliża historię zamożnej i niezwykle zasadniczej mieszkanki Stambułu. Spokojna codzienność Münevver Ketenci wywraca się do góry nogami, kiedy przed drzwiami jej rezydencji pojawia się pięcioletnia Mine. Kobieta szybko odkrywa, że pozostawione dziecko to jej rodzona wnuczka, o której istnieniu wcześniej nie wiedziała. To przełomowe wydarzenie skłania główną bohaterkę do rozpoczęcia poszukiwań swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu. Równolegle na ekranie rozwija się historia uczucia łączącego pielęgniarkę Yasemin oraz lekarza o imieniu Burak.

W rolach głównych w serialu występują:

• Nilgün Kasapbaşoğlu wcielająca się w postać Münevver Ketenci

• Kayra Aleyna Zabcı grająca pielęgniarkę Yasemin Kardan

• Emir Gülsever jako lekarz Burak

• Şerif Bozkurt odgrywający rolę Halila

• Yeşim Ceylan na ekranie jako Ayfer

• Doğaç Gözüdeli wcielający się w postać Kerema

• Zelal Barlas grająca Meltem

• İrem Korkmaz jako serialowa Ezgi

• Nesrin Yıldırım odgrywająca rolę Suzan

• Elifnaz Sabuncu występująca jako Pınar

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie

5