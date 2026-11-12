Dziedzictwo, odcinek 1076: Nana i Poyraz muszą skończyć z udawanym małżeństwem. Cennet postanowi o ich rozdzieleniu! - ZDJĘCIA

„Dziedzictwo” odcinek 1076. Cennet rozdziela Nanę i Poyraza przez ich fikcyjne małżeństwo

Sekrety skrywane przez Nanę i Poyraza wyczerpią cierpliwość Cennet, która sięgnie po radykalne środki, aby przywołać parę do porządku. Kobieta nie zamierza akceptować fikcyjnego związku, dlatego podejmie decyzję o całkowitym odsunięciu zakochanych od siebie. Seniorka uważa, że to jedyna metoda, by zmusić młodych do refleksji. Bohaterowie staną przed wyborem i będą musieli określić, czy planują wspólną przyszłość w prawdziwym związku, czy może wolą definitywnie zakończyć tę maskaradę.

Nowa sytuacja mocno uderzy w Nanę i Poyraza, odbierając im swobodę w okazywaniu uczuć na własnych warunkach. Seniorka da im wyraźnie do zrozumienia, że pod jej dachem panują sztywne reguły, a nadużycie zaufania zawsze spotyka się z karą. Przez postawę gospodyni zakochani znajdą się w niezwykle trudnym położeniu, co może bardzo negatywnie wpłynąć na ich dalszą relację.

„Dziedzictwo” odcinek 1076. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Telewidzowie zobaczą 1076. odcinek „Dziedzictwa” w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Epizod zostanie również udostępniony dla użytkowników internetu na platformie TVP VOD.

Serial „Dziedzictwo”. Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Ciesząca się dużą popularnością telenowela „Dziedzictwo”, nosząca oryginalny tytuł „Emanet”, opowiada o walce o rodzinę, wielkich uczuciach oraz życiowych tragediach. Kiedy rodzice małego Yusufa umierają, opiekę nad chłopcem przejmuje jego surowy wujek Yaman. Spokojną codzienność burzy pojawienie się Seher, skromnej ciotki dziecka, co wywołuje lawinę emocji. Choć początkowo opiekunowie darzą się niechęcią i muszą mierzyć się z intrygami wrogów, z biegiem czasu rodzi się między nimi miłość, która staje się dla osieroconego malucha jedyną szansą na normalność.

Kolejne odsłony produkcji przynoszą dramatyczne zwroty akcji, zmuszające postacie do konfrontacji z bolesną stratą. Po śmierci Yamana Kırımlıego cały ciężar wychowania małego Yusufa oraz pielęgnowania rodzinnego dziedzictwa przejmuje Nana Maryam.

Kolejne problemy pojawiają się w momencie, gdy Nanie zaczyna grozić przymusowa deportacja. Wówczas na ratunek przychodzi Poyraz, który chce uchronić kobietę przed wyjazdem i zapobiec ponownemu разрушению bezpiecznego świata Yusufa. Bohaterowie decydują się na fikcyjny ślub z rozsądku, co szybko generuje nowe napięcia, wyzwala silne emocje i prowadzi do budowania zupełnie nowych więzi.

W głównych rolach w produkcji pojawiają się między innymi:

- Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlıego,

- Sıla Türkoğlu grająca Seher Kırımlı,

- Nanuka Stambolishvili występująca jako Nana,

- Nik Xhelilaj odtwarzający rolę Poyraza,

- Berat Rüzgar Özkan jako serialowy mały Yusuf.

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