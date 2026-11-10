Dziedzictwo, odcinek 1072: Atakan brutalnie potraktuje Poyraza na oczach przerażonej Nany. To jego koniec?! - ZDJĘCIA

Atakan torturuje Poyraza w 1072. odcinku „Dziedzictwa”

Próbując ocalić uprowadzoną Nanę, Poyraz sam znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie i wpadł w ręce swojego bezwzględnego przeciwnika. Teraz to on potrzebuje natychmiastowego ratunku, a jego położenie wydaje się całkowicie bez wyjścia. Mężczyzna na własnej skórze odczuje, do czego zdolny jest zdesperowany Atakan, który za wszelką cenę próbuje odnaleźć swoją siostrę.

Przypomnijmy, że w poprzednim, 1071. odcinku „Dziedzictwa”, główny bohater dotarł do informacji o lokalizacji magazynu, gdzie przetrzymywano jego żonę. Nie miał jednak pojęcia, że zdobyty adres był jedynie starannie zastawioną pułapką przez wroga. Na miejscu zamiast uwolnić ukochaną, sam został pojmany przez porywacza. Atakan od razu zażądał ujawnienia kryjówki Pelin, ale przesłuchiwany mężczyzna konsekwentnie odmawiał wydania miejsca pobytu siostry rywala.

W 1072. odsłonie produkcji wydarzenia przybiorą jeszcze bardziej drastyczny obrót, ponieważ porywacz nie zamierza ustąpić. Aby zmusić więźnia do mówienia, Atakan zastosuje wobec Poyraza brutalne tortury. Maltretowany bohater będzie musiał znieść ogromny ból fizyczny, by dochować tajemnicy, od której zależy bezpieczeństwo i los innej osoby.

Zrozpaczona Nana błaga Atakana o litość dla Poyraza

W nadchodzącym, 1072. odcinku serialu „Dziedzictwo” Nana będzie zmuszona patrzeć na cierpienie swojego ukochanego. Obserwowanie okrutnych tortur, jakim poddawany jest jej mąż, doprowadzi kobietę do całkowitego załamania. W akcie desperacji zacznie ona błagać oprawcę, aby ten zaprzestał dalszego znęcania się nad Poyrazem. Sytuacja bohaterki jest tym bardziej tragiczna, że sama wcześniej była więziona przez ludzi Atakana i doskonale zdaje sobie sprawę z jego bezwzględności.

„Dziedzictwo” odcinek 1072. Kiedy i gdzie oglądać w TVP1?

Stacja TVP1 emituje premierowe odsłony tureckiego hitu „Dziedzictwo” od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 16:00. Dramatyczny odcinek 1072. zostanie pokazany we wtorek, 17 listopada 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą przed telewizory, mogą nadrobić zaległości w internecie, gdyż wszystkie wyemitowane epizody trafiają na platformę streamingową TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada

Turecka telenowela „Dziedzictwo” (w oryginale „Emanet”) to poruszająca opowieść o walce o rodzinę, wielkiej miłości oraz życiowych tragediach. Początkowo fabuła skupia się na małym Yusufie, który po stracie rodziców trafia pod skrzydła surowego stryja Yamana. Spokój domu burzy pojawienie się skromnej ciotki chłopca, Seher. Choć początkowo relacje między opiekunami są pełne napięć i podsycane intrygami wrogów, z czasem między Yamanem a Seher rodzi się głębokie uczucie, dające dziecku szansę na normalny dom.

W późniejszych odsłonach serii los ponownie boleśnie doświadcza bohaterów, zmuszając ich do zmierzenia się z tragiczną stratą. Po śmierci Yamana Kırımlıego obowiązek opieki nad małym Yusufem przejmuje Nana Maryam, która stara się kontynuować dzieło zmarłego.

Sytuacja ulega dalszej komplikacji, kiedy kobiecie zaczyna grozić przymusowa deportacja z kraju. Aby uchronić podopiecznego przed kolejną traumą i zapobiec wyjazdowi jego opiekunki, na horyzoncie pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na fikcyjny ślub z Naną dla dobra dziecka, a to wymuszone okolicznościami małżeństwo z rozsądku szybko staje się zaczątkiem zupełnie nowych emocji i skomplikowanych relacji.

W głównych rolach w produkcji występują między innymi:

- Halil İbrahim Ceyhan, wcielający się w postać Yamana Kırımlıego

- Sıla Türkoğlu, która zagrała Seher Kırımlı

- Nanuka Stambolishvili, odtwarzająca rolę Nany

- Nik Xhelilaj, występujący na ekranie jako Poyraz

- Berat Rüzgar Özkan, grający małego Yusufa

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