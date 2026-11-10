La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 522: Sierżant Burdina potwierdza zabójstwo Gregoria, a Petra dostaje prezent

La Promesa, odcinek 522. Sierżant Burdina informuje Rómula o śmierci Gregoria

W nadchodzącym 522. odcinku serialu sierżant Burdina przekaże Rómulowi oficjalne wieści o śmierci Gregoria. Do posiadłości La Promesa przybędą także szukający sensacji dziennikarze. Ponieważ ich obecność wywoła duże poruszenie wokół całej sprawy, Pelayo zdecyduje się stanowczo wyprosić przedstawicieli mediów.

Informacja o zgonie Gregoria ma jednak dla Rómula niezwykle głęboki i osobisty kontekst. Ochmistrz sam zastrzelił tego człowieka w trakcie jego konfrontacji z Manuelem. Kiedy wcześniej dotarły do niego słuchy o planowanej rozmowie dziedzica z Gregoriem, Rómulo postanowił potajemnie udać się na miejsce spotkania. Tam na własne uszy usłyszał deklarację byłego męża Píi, który zamierzał wytropić kobietę. W przeszłości Pía sfingowała własny zgon, co było jedynym sposobem na ucieczkę przed tym groźnym człowiekiem. Gregorio nigdy jednak nie zaakceptował jej odejścia. Oświadczył wprost, że nie odpuści małżonce, a w razie jej odmowy powrotu, kres ich relacji przyniesie wyłącznie śmierć.

Ochmistrz usiłował powstrzymać agresora i nakłonić go do tego, aby raz na zawsze dał Píi spokój. Gregorio pozostał jednak nieugięty wobec tych argumentów. W pewnej chwili mężczyzna stracił panowanie nad sobą i zaatakował Rómula trzymanym w dłoni nożem. W obliczu bezpośredniego zagrożenia ochmistrz dobył broni palnej, po czym oddał śmiertelny strzał w klatkę piersiową napastnika.

W pierwszej kolejności cień podejrzeń o dokonanie tej zbrodni padł na Manuela, co zakończyło się aresztowaniem młodego dziedzica. Wówczas Rómulo wziął całą winę za śmierć Gregoria na siebie, a wkrótce potem wyjawił Píi, jak było naprawdę. Oświadczył kobiecie, że to on pociągnął za spust i podkreślił, że zupełnie nie żałuje swojego czynu. Jego postawa nie wynikała zatem jedynie z chęci ocalenia syna markiza przed więzieniem. Ochmistrz faktycznie pozbawił Gregoria życia, ponieważ działał w obronie własnej i chciał uchronić Píę przed niebezpieczeństwem.

La Promesa, odcinek 522. Tajemniczy bukiet dla Petry i rozmowa Martiny z Currem o Julii

W murach posiadłości rozegrają się także istotne wątki obyczajowe, które bezpośrednio dotkną prywatnych spraw mieszkańców. Do rąk Petry trafi niezwykle efektowny bukiet kwiatów. Na ten moment tożsamość nadawcy oraz ukryta intencja tego gestu pozostają całkowitą tajemnicą. Nie ulega jednak wątpliwości, że ta nagła przesyłka mocno zaintryguje obdarowaną bohaterkę.

W tym samym czasie Martina zainicjuje rozmowę z Currem na temat Julii. Młoda kobieta nieustannie dąży do zacieśnienia więzi z chłopakiem, mimo że ich dotychczasowe stosunki pozostawiały wiele do życzenia. Warto przypomnieć, że w 521. odcinku Curro zakomunikował jej otwarcie brak jakiegokolwiek zainteresowania głębszą relacją. Teraz Martina postanowi opowiedzieć mu szczegółowo o rozterkach i obawach Julii. Pozostaje pytanie, czy te rewelacje wpłyną na zmianę nastawienia Curra.

Istotny zwrot akcji nastąpi także w wątku Manuela. Mężczyzna zjawi się z powrotem w pałacu tuż po zakończonym spotkaniu z księdzem Samuelem. Tematem jego dyskusji z duchownym była wspólna przyszłość u boku ukochanej Jany, która w ostatnim czasie podjęła decyzję o zawarciu z nim potajemnego związku małżeńskiego.

La Promesa, odcinek 522. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Premiera telewizyjna 522. odcinka produkcji "La Promesa – pałac tajemnic" odbędzie się w środę, 18 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Widzowie znajdą ten epizod także w sieci za pośrednictwem platformy TVP VOD. W tym serwisie streamingowym można również bez problemu nadrobić wszystkie wcześniejsze odsłony hiszpańskiego hitu.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

7

ESKA STORY - WYWIAD MARGARET