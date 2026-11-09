La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 521: Curro odrzuci zaloty Julii, a Teresa dowie się o flirtach Marcela z pokojówkami

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 521. Curro odrzuci Julię, a Alonso zaprosi Cruz na Majorkę

Od dłuższego czasu Julia usiłuje wyciągnąć informacje na temat wojennych doświadczeń, które stały się udziałem Curra oraz Manuela. Jej dociekliwość spotyka się jednak z wyraźnym oporem. Już w 514. odcinku Curro kategorycznie zażądał od niej zaprzestania rozmów o wojnie, co w następnych dniach doprowadziło do kolejnych spięć między bohaterami. Choć w 515. epizodzie chłopak złożył Martinie obietnicę, że przeprosi Julię, wcale nie zamierza odwzajemniać jej sympatii.

W 521. odcinku dojdzie do przełomu, ponieważ Curro otwarcie zakomunikuje Julii brak zainteresowania jej osobą. Tak szczere wyznanie ostatecznie pozbawi ją jakichkolwiek złudzeń dotyczących jego uczuć. Bohaterka przeżyje bolesne rozczarowanie, tym bardziej że wciąż zabiega o zbudowanie z nim głębszej więzi.

Równocześnie Alonso postara się załagodzić kryzys w relacji z Cruz. Przez ostatnie tygodnie w ich małżeństwie nawarstwiły się poważne trudności, a sama markiza otwarcie krytykowała posunięcia męża w kwestii zarządzania rodzinnym biznesem. W obliczu tych napięć Alonso wyjdzie z propozycją wspólnego wyjazdu na Majorkę. Pozostaje pytanie, czy Cruz zaakceptuje ten pomysł i zdoła choć na moment odłożyć na bok domowe konflikty.

Streszczenie 521. odcinka „La Promesy”. María donosi Teresie na Marcela

Kłopoty związane z nowym lokajem wciąż przybierają na sile. Od samego początku zatrudnienia w pałacu Marcelo ma wyraźne trudności z wypełnianiem swoich zadań. Kiedy w 516. odcinku przejął obowiązki chorego Santosa i zaczął służyć u boku Curra, błyskawicznie posypały się zażalenia na jego postawę. Sytuacja zmusiła Rómula do interwencji u Teresy, którą poprosił o przywołanie małżonka do porządku. Z kolei w 520. epizodzie kolejne wpadki zawodowe Marcela znów zwróciły na niego uwagę całego personelu.

Podczas wydarzeń z 521. odcinka Teresa dowie się od Maríi o flirtach Marcela z pokojówkami. Tego typu zachowanie może ściągnąć na jego żonę następne nieprzyjemności, zwłaszcza że kobieta już wcześniej była zmuszona stawać w obronie swojego związku przed krytycznymi uwagami reszty służby.

W międzyczasie miły gest w stronę kucharek wykona księżna de Carril. W 521. epizodzie obdaruje ona pracownice specjalnymi flakonikami zawierającymi wodę z kwiatu pomarańczy. Ten podarunek stanowi kolejny dowód jej fascynacji funkcjonowaniem pałacowej kuchni, z którą zżyła się podczas swoich dotychczasowych wizyt w posiadłości. W tym samym czasie Catalina wyzna Martinie, że zmaga się ze skrajnym wyczerpaniem, co jest bezpośrednim skutkiem ciągłych napięć w La Promesie oraz skomplikowanych zawirowań wokół rodzinnego interesu.

Kiedy oglądać 521. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic”? Emisja w TVP2

Premierowa emisja 521. odcinka hiszpańskiej produkcji „La Promesa – pałac tajemnic” zaplanowana została na wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 w stacji TVP2. Widzowie będą mogli śledzić nowe losy bohaterów także za pośrednictwem platformy streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniono również wszystkie dotychczasowe epizody tego serialu.

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