Splątane losy, odcinek 87: Yasemin oskarży babcię o tragedię z przeszłości. Mroczne tajemnice wyjdą na jaw

"Splątane losy", odcinek 87. Bolesne słowa Yasemin przywołają mroczną przeszłość Münevver

Chociaż Münevver zależy na bezpieczeństwie wnuczki i chce mieć ją blisko siebie, jej propozycja wspólnego zamieszkania w rezydencji spotka się z oporem. Yasemin sceptycznie podejdzie do starań seniorki o zapewnienie jej spokojnej przystani. W trakcie wymiany zdań dziewczyna obarczy babcię częściową winą za dawną śmierć, czym sprawi jej ogromny ból. Ta sugestia wywoła u kobiety falę trudnych wspomnień, które od dawna próbowała wymazać z pamięci.

Cień na życiu seniorki rodu od lat kładą tragiczne zajścia z przeszłości, które doprowadziły do śmierci Ceylan. Zanim Osman zmarł, rzucił na Münevver oskarżenie o zamordowanie tamtej kobiety. W tuszowanie tych mrocznych tajemnic zaangażowany był także Halil, pomagający w utrzymaniu rodzinnych dramatów w sekrecie.

Konfrontacja z wnuczką skłoni Münevver do szczerej rozmowy z Burakiem na temat dawnej awantury z Osmanem oraz wydarzeń z tamtej feralnej nocy. Kobieta przełamie się i wróci pamięcią do chwil, które na zawsze odmieniły jej los. Choć to wyznanie może rzucić nowe światło na jej dawne życie, wciąż pozostaje zagadką, czy przyczyni się do naprawienia napiętych relacji z Yasemin.

Halil weźmie pod ochronę małą Mine w 87. odcinku serialu "Splątane losy"

W obliczu rosnącego niebezpieczeństwa ze strony Tahsina, Halil przejmie pełną kontrolę nad ochroną Mine i zdecyduje się osobiście odprowadzać ją na lekcje. Mężczyzna dmucha na zimne, pamiętając o brutalnej przeszłości ojca Yasemin. Ten bezwzględny człowiek latami dręczył Pakize i z zazdrości zamordował jej kolejnego męża, Fatiha, a teraz znów stanowi realne zagrożenie. Już w 86. odcinku, wykorzystując wskazówki od Remziego, odnalazł dom córki i zapowiedział, że będzie śledził każdy jej krok. Zwiększona czujność Halila i jego najnowsze działania wyraźnie dowodzą, że cień nieobliczalnego Tahsina wciąż paraliżuje codzienne funkcjonowanie całej rodziny.

"Splątane losy". Ayfer namawia Buraka na spotkanie z Yasemin w 87. odcinku

Zupełnie inne priorytety ma Ayfer, która zacznie realizować plan zeswatania swojego syna z Yasemin. Matka będzie usilnie przekonywać Buraka, aby wystosował zaproszenie dla dziewczyny i ugościł ją w ich domu, ponieważ w zacieśnieniu tej znajomości upatruje wymiernych korzyści. Chłopak stanie przed dylematem, czy ulec tym namowom, podczas gdy sama Yasemin mierzy się z problemami znacznie poważniejszymi niż rozterki miłosne. Przytłoczona rodzinnymi sekretami i ciągłym strachem przed własnym ojcem dziewczyna znajduje się w niezwykle ciężkim położeniu, co stawia pod znakiem zapytania jej chęć na jakiekolwiek kolejne randki z Burakiem.

Kiedy oglądać 87. odcinek serialu "Splątane losy"? Data i godzina emisji

Telewidzowie zobaczą 87. odcinek serialu "Splątane losy" w piątek, 13 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie stacji TVP1. Epizod zostanie również udostępniony dla użytkowników platformy streamingowej TVP VOD.

O czym jest turecki serial "Splątane losy" i kto występuje w obsadzie?

Turecka produkcja obyczajowa "Splątane losy", znana w oryginale jako "Bizi Birleştiren Hayat", przybliża historię zamożnej i zasadniczej mieszkanki Stambułu. Poukładana codzienność Münevver Ketenci wywraca się do góry nogami, kiedy na progu jej posiadłości staje pięcioletnia Mine, będąca jej nieznaną dotąd wnuczką. To niespodziewane wydarzenie zmusza seniorkę do rozpoczęcia poszukiwań swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu, a dodatkowym elementem fabuły są losy znajomości między lekarzem Burakiem a pielęgniarką Yasemin.

W rolach głównych występują następujący aktorzy.

• Nilgün Kasapbaşoğlu wciela się w postać Münevver Ketenci

• Kayra Aleyna Zabcı odgrywa rolę Yasemin Kardan

• Emir Gülsever występuje na ekranie jako Burak

• Şerif Bozkurt kreuje postać Halila

• Yeşim Ceylan gra bohaterkę o imieniu Ayfer

• Doğaç Gözüdeli wciela się w Kerema

• Zelal Barlas odgrywa w serialu rolę Meltem

• İrem Korkmaz występuje jako Ezgi

• Nesrin Yıldırım kreuje na ekranie postać Suzan

• Elifnaz Sabuncu gra bohaterkę o imieniu Pınar

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Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.