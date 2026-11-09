Barwy szczęścia, odcinek 3451: Karolina połączy siły z wpływowym klientem hotelu. Wykorzysta Bolesławskiego, ale to się źle skończy

Karolina będzie podejrzewała męża w 3451 odcinku "Barw szczęścia"

Karolina nie będzie mogła pogodzić się z tym, jak potoczyły się jej sprawy zawodowe. Po ałym zamieszaniu ze ślubem i intrygami straciła wpływy w hotelu, a Bruno nie zamierzał przywracać jej wcześniejszych obowiązków. Teraz kobieta zacznie podejrzewać, że mąż nie tylko odsunął ją od interesów, ale również działa przeciwko niej poza hotelem... Uzna, że Bruno może celowo psuć jej referencje!

Podejrzany Bolesławski zwróci się do Karoliny

W 3451 odcinku "Barw szczęścia" sytuację niespodziewanie zmieni telefon od Bolesławskiego, bogatego klienta hotelu. Karolina postanowi wykorzystać kontakt z wpływowym mężczyzną do własnych rozgrywek. Jej plan będzie związany z szantażem, a to może przynieść konsekwencje, których nie przewidzi.

Bruno nie pozwoli Karolinie wrócić do hotelu w 3454 odcinku "Barw szczęścia"

Problemy małżeńskie Stańskich nie zakończą się na próbach Karoliny odzyskania wpływów. W 3454 odcinku "Barw szczęścia" Bruno ponownie jasno postawi sprawę jej powrotu do hotelu. Uświadomi żonie, że wcale nie zgodził się na przywrócenie jej do pracy. Tym samym rozwieje jej nadzieje na odzyskanie dawnej pozycji. Dla Karoliny będzie to kolejny powód do złości. Zamiast porozumienia między małżonkami dojdzie do ponownego zaostrzenia konfliktu. Stańska nie będzie chciała zaakceptować decyzji Bruna, a jej wcześniejsze działania z udziałem Bolesławskiego mogą jeszcze bardziej skomplikować relacje w rodzinie. Wygląda na to, że walka o wpływy w hotelu stanie się kolejnym polem małżeńskiej wojny.

Kiedy 3454 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3446 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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