Barwy szczęścia, odcinek 3442: Kasia ostro zaatakuje Celinę! Łukasz stanie w obronie ukochanej

Celina wstawi się za Ksawerym u Kasi w 3442 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3442 odcinku „Barw szczęścia” Kasia zjawi się w swoim warszawskim mieszkaniu, gdzie postanowi poczekać na coraz bardziej buntującego się Ksawerego. Ale najpierw, jak podaje swiatseriali.interia.pl, spotka się tam z Łukaszem, zza pleców którego wyłoni się także i Celina. Wówczas Brońska od razu uda się do kuchni, aby nie przeszkadzać byłym małżonkom w rozmowie.

- Rozpakuję zakupy – zaproponuje Celina.

Jednak w 3442 odcinku „Barw szczęścia” zbyt długo nie wytrzyma w milczeniu i w końcu sama się do niej wtrąci. Zwłaszcza, gdy usłyszy, jak Kasia skarży się Łukaszowi na zachowanie Ksawerego i natychmiast stanie w jego obronie. Tym bardziej, iż będzie wiedziała, co dzieje się z chłopakiem.

- Ksawery jest w trudnym wieku, co w połączeniu z jego ADHD… - zacznie usprawiedliwiać go Celina.

Sadowska zbeszta Brońską w obecności Łukasza w 3442 odcinku „Barw szczęścia”!

Dokładnie tak samo jak i Kasia, która w 3442 odcinku „Barw szczęścia” da jej to jasno do zrozumienia. Sadowska ostro zbeszta Brońską, która w tej sytuacji postanowi już nic więcej nie mówić tylko bezpiecznie się wycofać.

- Możesz nie odkrywać przede mną Ameryki? Myślisz, że ja tego nie wiem? – zbulwersuje się Kasia.

- Przyniosę z samochodu resztę zakupów – powie Brońska, po czym wyjdzie z mieszkania.

Ale Łukasz w 3442 odcinku „Barw szczęścia” tak tego nie zostawi i od razu zacznie robić byłej żonie wymówki. Sadowski od razu stanie w obronie swojej ukochanej, uświadamiając Kasię, że Celina nie miała nic złego na myśli i nie zasłużyła na takie traktowanie.

- Co ty wyprawiasz? – wyrzuci jej Łukasz.

Kasia przeprosi Celinę w 3442 odcinku „Barw szczęścia”!

Chwilę później w 3442 odcinku „Barw szczęścia”, gdy Kasia wróci już z powrotem do Brzezin, Łukasz poprosi Celinę, aby została z nim na noc. Aczkolwiek Brońska nie będzie chciała się na to zgodzić, bo Sadowska da jej jasno do zrozumienia, że nie jest tam mile widziana.

- Nie chcę. Kasia wyraźnie dała mi do zrozumienia, że jestem w jej mieszkaniu intruzem – wyzna mu Brońska.

Jednak dokładnie w tej samej chwili w 3442 odcinku „Barw szczęścia” do Celiny zadzwoni telefon, a na jego wyświetlaczu pojawi się imię Kasi, która w końcu zrozumie, że naprawdę przesadziła ze swoim zachowaniem. Do tego stopnia, że wreszcie zdecyduje się przeprosić Brońską.

- Chciałam cię przeprosić... Poniosły mnie nerwy – zacznie Kasia.

- Rozumiem to. Przechodzicie teraz trudny czas z Ksawerym – zrozumie ją Celina.

- No właśnie. I to rzutuje na całą rodzinę. Na ciebie też. Jeszcze raz przepraszam – zakończy Sadowska.

Kiedy 3442 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3442 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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