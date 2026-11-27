Asia zacznie się bać o Emila w 3462 odcinku "Barw szczęścia"

Powrót Daniela do życia Asi i Emila już wcześniej w serialu "Barwy szczęścia" rodził kontrowersję. Mężczyzna niejednokrotnie udowodnił, że ma zupełnie inne spojrzenie na wychowanie syna, niż Asia czy Hubert (Marek Molak).

Były partner Asi, a zarazem biologiczny ojciec chłopca, będzie coraz bardziej obecny w jego codzienności, aż w końcu dojdzie do wypadku! Mało tego, Emil wyraźnie zacznie się zmieniać pod jego wpływem, co nie umknie uwadze matki.

Asia będzie obserwować kolejne zachowania syna z rosnącym niepokojem i nie zaakceptuje, że Daniel tak mocno oddziałuje na chłopca.

Wypadek Emila w lesie w 3462 odcinku "Barw szczęścia"

W 3462 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski zabierze juniora na wspólny wypad do lasu. Wyjazd, który mógłby wydawać się niewinną przygodą ojca z synem, zakończy się jednak niebezpiecznie.

Dojdzie do groźnego wypadku, przez który Asia będzie miała jeszcze więcej powodów, by martwić się o Emila! Na szczęście nie będzie mowy o poważniejszym zagrożeniu życia. Jednak wieści, które padną później, przestraszą i zaszokują i tak już zmartwioną Asię.

Emil w 3463 odcinku "Barw szczęścia" wybierze szkołę dla leśników i wyprowadzkę z domu!

Już w 3463 odcinku "Barw szczęścia" Emil ponownie zmieni plany dotyczące swojej edukacji. Tym razem postanowi wybrać technikum dla leśników, rezygnując z dotychczasowej szkoły. Na tym jednak nie poprzestanie, bo chłopak będzie chciał zamieszkać w bursie oddalonej o sto kilometrów od domu!

Dla Asi taki pomysł okaże się prawdziwym ciosem i niedowierzaniem. Ledwo zapanuje nad złością, gdy usłyszy, że syn chce wyjechać tak daleko. Czy to kolejny efekt wpływu Daniela? Z pewnością tak, a Asia zaczynie mieś serdecznie dość dziwnego wpływu, jaki ojciec wywiera na małoletniego syna.

Kiedy 3462 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3462 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 15 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.