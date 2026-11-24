Broda poprosi Natalię o pomoc w tajnych badaniach DNA w 3447 odcinku "Barw szczęścia"

Kajetan Broda w 3447 odcinku "Barw szczęścia" postanowi upewnić się, że informacje o jego pokrewieństwie z Cezarym są prawdziwe. Samo rodzinne odkrycie nie wystarczy mu do zamknięcia sprawy.

Dlatego zwróci się do Natalii, licząc, że jako prawniczka pomoże mu zorganizować badania DNA bez informowania o wszystkim Józefiny. To jednak budzi kontrowersję, bo przecież mimo rozstania Rawicza i Zwoleńskiej, Józefina wciąż pozostaje dla kobiety kimś bliskim... Może kiedyś faktycznie się nie lubiły, ale Józefina z czasem zrozumiała, że Natalka to mądra osoba, która ma dobre serce.

Wątpliwości Brody dotyczące rodziny Rawiczów w 3447 odcinku "Barw szczęścia"

Cała historia zaczęła się od wydarzeń związanych z procesem Cezarego. Rawicz stanął przed sądem i usłyszy wyrok trzech lat więzienia w sprawie zlecenia zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz). Podczas rozprawy dowiedział się również, że ma przyrodniego brata. Tym bratem okazał się właśnie Kajetan Broda, syn Bogdana Rawicza i przyrodni syn Józefiny

Nowa informacja nie doprowadzi jednak do natychmiastowego zrozumienia obu mężczyzn. Józefina pojedzie z Broda do aresztu, by odwiedzić Cezarego, ale spotkanie zakończyło się napięciem między braćmi. Broda nie znalazł więc w Cezarym kogoś, z kim od razu będzie mógł zbudować bliską relację.

Czy Natalia odkryje coś, co Józefina chciałaby ukryć?

W kolejnych wydarzeniach Kajetan będzie chciał potwierdzić swoje pokrewieństwo z Rawiczem za pomocą badań DNA.

Już w 3447 odcinku "Barw szczęścia" zacznie planować potajemne testy i poprosi Natalię o pomoc w ich zleceniu. Wybór właśnie jej może być istotny, ponieważ prawniczka zna rodzinne problemy Rawiczów, a jednocześnie nie jest bezpośrednio zaangażowana w ich konflikt. Józefina może nieźle się zdenerwować!

Kiedy 3447 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3447 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Józefina w więzieniu u Cezarego z jego nowym bratem!