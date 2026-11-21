Celina zostanie testerką wierności w 3453 odcinku "Barw szczęścia"! Nie posłucha ostrzeżeń Łukasza

Jedna z klientek Celiny w 3453 odcinku "Barw szczęścia" zleci Brońskiej, by dostarczyła jej dowód na niewierność męża. Teresa będzie pewna, że Pilar wykorzysta każdą nadarzającą się okazję do zdrady, więc Celina przeprowadzi prowokację.

Nie zważając na sprzeciw Łukasza, który w 3453 odcinku "Barw szczęścia" uprzedzi ukochaną, że polowanie na męża Teresy może się źle dla niej skończyć, że Pilar może być bardzo groźny.

Nieudana prowokacja Celiny w parku w 3453 odcinku "Barw szczęścia"

Nie dość, że w 3453 odcinku "Barw szczęścia" Celina podejmie się tego zlecenia, to jeszcze podczas prowokacji na siłowni w parku nagle straci czujność.

W efekcie tuż po tym, jak Pilar wpadnie w jej pułapkę i zgodzi się pomasować nogę Celiny, którą niby złapie skurcz, jak podaje światseriali.interia.pl nie wszystko pójdzie zgodnie z planem detektywki.

Chociaż Pilar w 3453 odcinku "Barw szczęścia" przyjmie zaproszenie Celiny do wspólnych treningów, a nawet skusi się na wizytę w jej mieszkaniu, bo Celina wspomni, że przydałby się jej porządny masaż, to na tym ta schadzka się skończy.

Powód? Jakiś biegacz w 3453 odcinku "Barw szczęścia" wpadnie na Celinę w parku, której spadną okulary, a Pilar od razu zauważy ukrytą w nich kamerę. Mąż klientki Brońskiej natychmiast domyśli się prawdy.

- Co to? Kamera? Kim ty w ogóle jesteś? Teresa cię nasłała? - wściekły Pilar chwyci Celinę za rękę - Chcesz zniszczyć prawie 30 lat małżeństwa? Nie rób mi tego. Nic o mnie nie wiesz! Ile ci zapłaciła? Dam ci więcej... Sto tysięcy! - mąż klientki zrobi się coraz bardziej natarczywy.

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Groźby męża klientki Celiny w 3453 odcinku "Barw szczęścia"

By się od niego uwolnić w 3453 odcinku "Barw szczęścia" Celina kopnie go mocno w krocze. Znokautowany Pilar zacznie jej grozić, że tego pożałuje. Mimo że Brońska nie weźmie na serio jego gróźb, szybko się przekona, z jak niebezpiecznym człowiekiem zadarła. Celina wpakuje się w poważne problemy.

Kiedy 3453 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3453 "Barw szczęścia" będzie emitowany w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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