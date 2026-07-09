Barwy szczęścia. Celina porwana i uwięziona w chlewie! Nie tylko Łukasz ruszy jej na ratunek w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Porwana Celina będzie walczyć o życie w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Na planie "Barw szczęścia" właśnie kręcone są mrożące krew w żyłach odcinki, które w TVP będą emitowane dopiero za kilka miesięcy, najpewniej dopiero na początku 2027 roku. Wiele wskazuje na to, że widzowie muszą się przygotować na kolejną dawkę koszmarnych zdarzeń z udziałem Celiny i Łukasza! Dopiero co Sadowski wyszedł z traumy po porwaniu przez chorą psychicznie kochankę Agnieszkę (Katarzyna Tlałka), a już na nowo przeżyje horror. Tyle, że tym razem to Celina znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie!

Produkcja "Barw szczęścia" trzyma kulisy sceny porwania Celiny w tajemnicy, ale dzięki relacjom z planu Oriny Krajewskiej i Łukasza Borkowskiego, czyli policjanta Majaka, wiadomo, że rozegrają się prawdziwe chwile grozy! W tym samym czasie detektywka rozpocznie kolejne śledztwo, będzie szykowała się do ślubu z Łukaszem, ale znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zniszczyć szczęście tej pary.

Kto porwie Celinę w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

Kto porwie i uwięzi Celinę w chlewie w następnym sezonie "Barw szczęścia"? Tego póki co nie wiadomo. Niewykluczone, że udział w uprowadzeniu ukochanej Łukasza będzie miała Agnieszka, która co prawda obecnie jest zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, ale może wyjść na wolność w nadchodzących odcinków. W końcu w ciągu pół roku sporo się jeszcze może zdarzyć.

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Kiedy "Barwy szczęścia" wracają do TVP z nowymi odcinkami?

Porwanie Celiny, walka Łukasza o życie ukochanej wydarzy się dopiero w odcinkach "Barw szczęścia" za około pół roku, ale wcześniej na antenę TVP wróci nowy sezon serialu. Kiedy dokładnie "Barwy szczęścia" będą emitowane po przerwie wakacyjnej? Dokładna data nie została jeszcze podana, ale premiera następnego sezonu nastąpi na początku września 2026. W najgorszym wypadku w poniedziałek,7.09.2026.

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