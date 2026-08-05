Barwy szczęścia. Wspólny pakt Natalii i Józefiny w nowym sezonie! To zrobią dla Lei

Natalia zamieszka z Leą w mieszkaniu Jaworskiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Natalia i Józefina ostatecznie domkną sprawę sprzedaży domu, w którym do niedawna mieszkały z Cezarym. Jednak po zleceniu przez niego zabójstwa Andrzeja (Leon Charewicz) i jego aresztowaniu wszystko się zmieni, bo małżeństwo Zwoleńskiej i Rawicza upadnie, a prawniczka postanowi zacząć od nowa.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Natalia podzieli się pieniędzmi ze sprzedażą z Józefiną, aby i ona miała, gdzie się zatrzymać. Zwłaszcza, że póki co jej synowi i tak nie będzie potrzebna gotówka, bo tak szybko nie wyjdzie na wolność, a jego matka przecież będzie musiała gdzieś mieszkać. Tym bardziej, że teraz Zwoleńska przeniesie się już z Leą do mieszkania Jaworskiego (Jacek Kałucki), w związku z czym dla niej nie będzie już miejsca.

Józefina nie zniknie z życia Zwoleńskich w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Jednak w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach jak podaje swiatseriali.interia.pl Rawiczowa nie będzie mieć do swojej synowej żadnych pretensji. A wręcz przeciwnie, poda jej rękę na zgodę i zaoferuje swoje wsparcie, gdy dowie się, że Lea nie najlepiej znosi przeprowadzkę.

- Musimy być silne. Dla Lei - uzna Natalia.

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Zwoleńska chętnie przyjmie pomoc od teściowej, bo mimo wszystko nie będzie chciała izolować jej od dziecka. Tym bardziej, że przez ostatni czas Lea już zdąży się do niej przyzwyczaić, gdy jej okradziona i oszukana babcia się zmieni i będzie z nimi mieszkać.

Natalia będzie ogromnie wdzięczna Józefinie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Natalia obieca Józefinie, że będzie pierwszą osobą, którą zaprosi do siebie na parapetówkę. Szczególnie, że teściowa odstąpi jej mieszkanie Jaworskiego, gdy ta finalnie się na nie zdecyduje. Mimo, iż sama także będzie nim zainteresowana. Ale finalnie poradzi sobie inaczej.

A Zwoleńska w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zamieszka w nim z Leą. Ale na szczęście, dzięki tej lokalizacji będzie mieć blisko zarówno do Józefiny, jak i Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), dzięki czemu dziewczynka nie straci z nimi kontaktu i lepiej zniesie całą tę niełatwą dla niej sytuację z przeprowadzką!

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