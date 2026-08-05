Barwy szczęścia. Bruno wyżyje się na Justinie w nowym sezonie! Nie daruje mu, że doniósł na Karolinę policji

Justin nie odpuści Karolinie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach wkurzony Bruno natychmiast wezwie do siebie Justina, gdy odkryje, że ten faktycznie doniósł on na Karolinę policji. Oczywiście, Stański ostro się wścieknie, bo cała afera ze sfingowaniem romansu Skotnickiego z Reginą (Kamila Kamińska) przez jego już żonę odbije się także na jego hotelu. Jednak on nie będzie miał o to pretensji do Stańskiej, a właśnie swojego inwestora.

Szczególnie, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej to właśnie on opowie policji o sfałszowanych nagraniach z hotelu. I trudno mu się dziwić, bo przecież cała ta afera uderzy bezpośrednio w niego i zniszczy jego związek z Olą (Michalina Robakiewicz). A Skotnicki nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to sprawka Stańskiej i za wszelką cenę spróbuje to udowodnić. Zwłaszcza, gdy jego ukochana nie uwierzy mu na słowo.

Wściekły Bruno zagrozi Skotnickiemu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Ale tego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Stański nie będzie mógł mu darować. Szczególnie, iż zda sobie sprawę, że to wszystko uderzy w dobre imię hotelu, przez co będą mogli stracić klientów, a może i nawet zbankrutować, gdyby to faktycznie okazało się prawdą. Tym bardziej, gdyby ta wiadomość dotarła do mediów, które w chwilę by ją rozdmuchały.

Jednak Skotnicki w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie będzie miał sobie nic do zarzucenia. Tym bardziej, że to nie on będzie tutaj winny, a Karolina, z czego Justin jeszcze zacznie kpić. I tym już w ogóle wyprowadzi Bruna z równowagi! Do tego stopnia, że Stański otwarcie zacznie mu grozić!

- Podziękuj Karolinie - zasugeruje mu Justin.

- Poniesiesz konsekwencje tych pomówień - syknie Bruno.

Stański do końca będzie bronił żony w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Mimo tego, iż w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach doskonale będzie wiedział, że to prawda, bo to faktycznie będzie sprawką jego świeżo upieczonej żony. Tyle tylko, że Karolina dobrze się przed tym zabezpieczy, przez co sam Justin nawet z pomocą Sebastiana (Marek Krupski) nie będą mogli dojść do prawdy, przez co zostanie już tylko policja.

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Bruno będzie miał nadzieję, że i jej nie uda się odkryć tego, że za wszystkim stałą Karolina, którą mąż do końca będzie bronił. I to nie tylko przed Justinem, ale i funkcjonariuszami, którzy zjawią się w hotelu, aby zabrać nagrania z hotelowych kamer, za co żona będzie mu ogromnie wdzięczna. Choć Stański wcale nie podzieli jej entuzjazmu!

- Dziękuję, że walczyłeś o mnie jak lew - wyzna mu Karolina.

- Gramy do jednej bramki. Chociaż... twoja samowolka o tym nie świadczy - wypomni jej mąż.

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