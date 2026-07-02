Barwy szczęścia. To Celina ostatecznie zdemaskuje Karolinę w nowym sezonie? Justin poprosi ją o pomoc

Justin nie odpuści Karolinie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Justin nie odpuści, póki nie udowodni, że jego rzekoma zdrada z Reginą, to tak naprawdę sprawka Karoliny! Skotnicki nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to Różańska stoi za spreparowaniem nagrania z hotelowego monitoringu, ale niestety nie będzie miał na to żadnych dowodów, bo świeżo upieczona pani Stańska sięgnie po bardzo dobrego specjalistę, który nie zostawi śladów!

Tym bardziej, że nie zdoła się ich dopatrzeć nawet Sebastian, którego Justin poprosił o pomoc w finale minionego sezonu. Oczywiście, Kowalski obiecał mu działać dalej, ale dla Skotnickiego liczył się też czas, bo przecież skutkiem tego wszystkiego było odejście od niego jego ukochanej Oli (Michalina Robakiewicz), która mimo jego zapewnień do niego nie wróciła! I stąd biznesmen dalej będzie walczył o dowody, które w tej sytuacji w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie mogła mu już dostarczyć tylko ona!

Celina ostatnią deską ratunku Skotnickiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Justin skontaktuje się z Celiną i poprosi ją o pomoc w zdemaskowaniu Karoliny. Skotnicki otwarcie jej przyzna, że próbował już wcześniej zwrócić się w tej sprawie nie tylko do jej ukochanego, ale przede wszystkim wspólnika Łukasza (Michał Rolnicki), ale ten odmówił mu ze względu na swoją przyjaźń z Brunem (Lesław Żurek), bo przecież sprawa będzie dotyczyć już jego żony.

Oczywiście, w tej sytuacji w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Skotnicki postawi i Brońską w trudnym położeniu. Do tego stopnia, że początkowo Celina zasugeruje, aby zgłosił się w tej sprawie na policję, bo sama także nie będzie chciała występować przeciwko własnemu ukochanemu. Tyle tylko, że ta sprawa już tam będzie!

Brońska odkryje prawdę o Różańskiej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Justin przyzna Celinie, że już dawno zgłosił się na policję wraz z Reginą, ale sprawa nawet nie ruszyła z miejsca. I przez to zacznie szalenie się bać, że wkrótce zostanie ona nawet umorzona, a on zupełnie nic nie wskóra, przez co straci ukochaną już na dobre. Mimo, że tak naprawdę wcale jej nie zdradzi.

Czy w tej sytuacji w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Brońska zdecyduje się pomóc Skotnickiemu? Czy historia Justina zrobi na niej takie wrażenie, że postanowi narazić się nawet Łukaszowi, aby tylko dowieść prawdy na temat Karoliny? Przypomnijmy, że zlecenia Cezarego (Marcel Opaliński) początkowo także nie chciała się podjąć, ale ostatecznie mu pomogła i to z jakim skutkiem! Czy w tej sytuacji będzie podobnie? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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