Barwy szczęścia. Koniec Karoliny w nowym sezonie! Nikt nie spodziewa się, co stanie się z żoną Bruna - ZDJĘCIA, WIDEO

Czarne chmury nad Karoliną w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Wszystko wskazuje na to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach wreszcie nastąpi długo wyczekiwany koniec podłej Karoliny. Tym bardziej, gdy świeżo upieczona pani Stańska posunie się do przestępstwa, którego pokrzywdzony Justin (Jasper Sołtysiewicz) jej nie daruje i zrobi wszystko, aby udowodnić, że to ona sfingowała jego zdradę z Reginą (Kamila Kamińska) przed Olą (Michalina Robakiewicz).

Ale różowo dla Karoliny w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie będzie i ze strony Bruna, który postanowi zabezpieczyć się przed swoją nieobliczalną żoną i zaproponuje jej podpisanie intercyzy przed oficjalnym uznaniem ich ślubu i w Polsce. Oczywiście, Stańska nie będzie zadowolona z takiego rozwiązania. Tym bardziej, że odetnie ją to nie tylko od majątku męża, ale i jego hotelu! Czy zatem postanowi się za to na nim zemścić?

Co czeka Stańską w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Na oficjalnym profilu "Barw szczęścia" na Facebooku i Instagramie pojawiło się nagranie z Martą Dąbrowską z planu do nowego sezonu po wakacjach. Aktorka zdradziła w nim trzy scenariusze dla swojej bohaterki, z których tylko jeden faktycznie okaże się prawdą.

- Serialowa Karolina SPOILERUJE dla Was trzy mocne wątki ‼️ Ale UWAGA: tylko jeden to prawda, a dwa całkowicie zmyśliła! ✨ Co naprawdę czeka ją po wakacjach? 🎥 Piszcie swoje typy w komentarzach!👇 #barwyszczęścia #nowysezon - napisała produkcja.

- Cześć, oto trzy wydarzenia z życia serialowej Karoliny i tylko jedna z tych rzeczy okaże się prawdziwa. Pierwsza: Karolina pójdzie do więzienia. Druga: wróci Rafał i Bożena i będą knuli przeciwko Brunowi. Trzecia: Karolina zdradzi Bruna, ale nie mogę powiedzieć, z kim. Co uważacie? Piszcie w komentarzach, która rzeczy prawdziwa. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie - zachęciła fanów aktorka.

Jak skończy Karolina w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Oczywiście, na komentarze widzów "Barw szczęścia" nie trzeba było długo czekać, bo ochoczo ruszyli oni do sekcji komentarzy. Tyle tylko, że nie byli oni do końca zgodni co do swoich typów. Zwłaszcza, że aktorka tak to rozegrała, że sporej części z fanów pasowały tutaj wszystkie trzy opcje. Ale finalnie ich głosy dość mocno się rozłoży na każdą z nich. Jednak z minimalnym wskazaniem na więzienie Stańskiej.

- Wszystko mi pasuje xd 😏 . Trudno się zdecydować 😅;

- Szczersze to wszystko by połączyć w jedno i będzie mocny wątek;

- Jak dla mnie to te trzy wersje są do Karoliny podobne. Oby nie wyszła z tego więzienia.

Tym bardziej, że ten scenariusz w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach faktycznie byłby możliwy, gdyby Justin doprowadził sprawę do końca, a Sebastianowi (Marek Krupski) w końcu udałoby się zdobyć dowody przeciwko Karolinie.

Druga opcja wydaje się mniej możliwa, szczególnie w przypadku powrotu Bożeny (Marieta Żukowska), która ostatni raz pojawiła się na ekranie 2 lata temu i mimo, iż jej wątek dalej funkcjonował to wyłącznie w rozmowie, to jednak już bez jej udziału. Podobnie w sytuacji Rafała (Wojciech Solarz), którego także nie oglądaliśmy już w produkcji od 2 lat.

Jednak oczywiście nie jest to nierealne. Choć zastanawiające, bo ostatnio relacje Stańskich się już unormowały, więc czemu była żona miałby mu szkodzić? No chyba, że z zazdrości, bo przecież i Zaborski nie mógł pogodzić się z ich związkiem, a co dopiero małżeństwem!

I choć trzecia opcja teoretycznie byłaby możliwa w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, to gdyby nie wrócił Rafał, to z kim Karolina miałaby zdradzić Bruna? Tym bardziej, że przecież była taka zakochana w Stańskim. Ale oczywiście po jego decyzji po ich amerykańskim ślubie mogłoby być różnie. A zatem, który scenariusz okaże się słuszny? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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