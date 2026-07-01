Barwy szczęścia. Ślub Celiny i Łukasza. Tak będzie wyglądała panna młoda - ZDJĘCIA

Ślub Celiny i Łukasza w nowym sezonie "Barw szczęścia"? Wszystko na to wskazuje

Fani "Barw szczęścia" z niecierpliwością czekają na nowy sezon i kolejne losy swoich ulubionych bohaterów. Jednym z najgorętszych tematów pozostaje związek Celiny (Orina Krajewska) i Łukasza (Michał Rolnicki), którzy po wielu przejściach wreszcie odnaleźli szczęście u swojego boku. Pod koniec poprzedniego sezonu ich relacja weszła w nowy etap. Po dramatycznych wydarzeniach i licznych przeciwnościach para odbudowała swoje uczucie, dlatego nic dziwnego, że widzowie coraz częściej zastanawiają się, czy kolejnym krokiem będzie ślub.

Celina w sukni ślubnej olśniewa jako panna młoda

Orina Krajewska sama uchyliła rąbka tajemnicy, publikując na Instagramie kadry z salonu sukien ślubnych. Aktorka zaprezentowała się w długiej, białej sukni ozdobionej koronkowymi detalami. Nie kryła zadowolenia z efektu, a na jej twarzy przez cały czas gościł szeroki uśmiech. Trudno nie skojarzyć takiej stylizacji z przygotowaniami do ślubu. Tym bardziej że Krajewska zasugerowała, iż w nowych odcinkach widzów czekają naprawdę mocne zwroty akcji.

Podczas przymiarek Celina nie będzie sama. Towarzyszyła jej serialowa Weronika (Maria Świłpa), która z zainteresowaniem przyglądała się kolejnym kreacjom i wspierała przy wyborze wyjątkowej stylizacji.

Nowy sezon "Barw szczęścia" przyniesie wielki ślub?

Na razie twórcy nie potwierdzili, czy przymiarki sukni rzeczywiście oznaczają ślub Celiny i Łukasza. Nie ulega jednak wątpliwości, że właśnie taki trop podrzucili fanom. W końcu trudno o bardziej wymowny symbol niż klasyczna suknia ślubna.

Jeśli bohaterowie rzeczywiście powiedzą sobie sakramentalne "tak", będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń nowego sezonu "Barw szczęścia". Zwłaszcza że ich droga do wspólnego szczęścia była pełna dramatów, rozstań i trudnych decyzji.

Na odpowiedź widzowie będą musieli jeszcze poczekać do premiery nowych odcinków po wakacyjnej przerwie. To właśnie wątek ślubu Sadowskiego z ukochaną może okazać się jednym z najmocniejszych w nowym sezonie "Barw szczęścia".