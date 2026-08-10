M jak miłość. Olek pomoże Marcinowi pozbyć się Elżbiety? Odkryje, z czym mierzy się brat 

Olek poznał Elżbietę i wie, że ta kobieta nie cofnie się przed niczym

Olek zna sytuację brata, bo sam miał okazję poznać Elżbietę po tym, jak zimą poślizgnęła się i wymagała konsulatacji ortopedycznej. Mąż Anety trafnie zauważył, że pani prezes zagięła parol na jego brata, ale oczywiście nie poleciał z donosem do Kamy (Michalina Sosna). Wręcz przeciwnie, razem z Jakubem Karskim (Krzysztof Kwiatkowski) trzymali stronę Marcina i nie mówili Ślązaczce o kłopotach Chodakowskiego. Jednak w nowym sezonie "M jak miłość" Olek znów stanie się świadkiem dziwnej sytuacji między Marcinem a Elżbietą. Chodzi o wyjazd, który miałby odbyć się tylko we dwoje. Jak podawał portal światseriali.interia.pl, pani prezes początkowo okłamie podwładnego, że do Krakowa pojedzie z nimi mąż. Jednak dzięki informacjom od sekretarki stanie się jasne, że mężczyzna nie mógłby uczestniczyć w wyjeździe, bo w tym samym czasie ma swoją podróż służbową do Szwajcarii. Marcin znów odkryje, że Domańska gra nieczysto.

Olek świadkiem kolejnych kłopotów Marcina

Olek sam zauważy, że brat ma coraz większe problemy w związku z działaniami szefowej. Jak podaje wspomniany portal, stanie się świadkiem niezręcznej wymiany zdań między Marcinem a przełożoną.

- Widzę, że szanowna pani prezes nie odpuszcza? - zauważy lekarz. - Szkoda gadać...

Olek pomoże Marcinowi pozbyć się Elżbiety w nowym sezonie "M jak miłość"?

Czy Olek zrobi cokolwiek, by odciąć Marcina od Domańskiej? Można przewidywać, że pozostawi bratu wolną rękę i da mu działać. Chodakowski postara się zachować granicę i przypomnieć szefowej, by nie nadużywała swojej pozycji. Jednak cała sytuacja może stać się jeszcze bardziej skomplkowana.