Co będzie z Ksawerym w 3456 odcinku "Barw szczęścia", który popełni niebezpieczny błąd?

Bezmyślna zabawa Ksawerego z kolegami, challenge internetowy doprowadzą do tragedii, która w 3456 odcinku "Barw szczęścia" zmrozi Kasi i Łukaszowi krew w żyłach!

Nagrywając filmik do sieci 13-latek poparzy się, a potem sięgnie po leki przeciwbólowe, lecz przy ich spożyciu popełni śmiertelnie niebezpieczny błąd. Łukasz z trudem obudzi syna, który ukryje przed nim nawet zabandażowaną rękę. Tylko cud sprawi, że Ksawery w porę trafi do szpitala.

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Poparzony Ksawery w 3456 odcinku "Barw szczęścia" w szpitalu!

Strach Sadowskich o syna nie minie w 3456 odcinku "Barw szczęścia", kiedy będą czuwali przy szpitalnym łóżku Ksawerego i zrozumieją, jak mogły się skończyć jego głupie wyzwania z kolegami. Wstępne badania wykażą jednak, że oparzenia u 13-latka nie są zbyt poważne i zagrożenie minie. Ale tylko to związane w obrażeniami.

Kłamstwo syna Kasi i Łukasza po wypadku w 3456 odcinku "Barw szczęścia"

Bo Kasia i Łukasz, których Ksawery okłamie w sprawie wypadku w 3456 odcinku "Barw szczęścia" dojdą do wniosku, że zachowanie 13-latka nieuchronnie prowadzi do kolejnej tragedii. Bo szybko wyjdzie na jaw, co syn Sadowskich robił z kolegami. Teraz uda się uratować Ksaweremu życie, ale co będzie, jeśli wymyśli jakąś jeszcze głupszą zabawę w internetowe challenge?

Niestety wiele wskazuje na to, że problemy z Ksawerym nasilą się w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" w grudniu.

Kiedy 3456 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3456 "Barw szczęścia" będzie emitowany w poniedziałek, 7 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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