Ignacy skorzysta z pomocy Madzi w 3444 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3444 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy będzie potrzebował pomocy przy wyborze eleganckiego stroju biznesowego. A że jego ukochanej akurat przy nim będzie, to postanowi skorzystać z profesjonalnej pomocy Madzi. Kieliszewski zjawi się w showroomie Banaś, gdzie od razu złapie z nią dobry kontakt, bo uśmiechom nie będzie końca.

Zwłaszcza, że w 3444 odcinku "Barw szczęścia" Madzia chętnie pomoże i doradzi Ignacemu. Do tego stopnia, że Kieliszewski szybko wróci do niej po więcej,m bo już w kolejnym odcinku tuż przed samą galą znów się u niej pojawi!

Kieliszewski wróci do Banaś w 3445 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3445 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy ponownie poprosi Madzie o pomoc, ale tym razem przy wyborze nieco odważniejszej stylizacji. Oczywiście, Banaś mu jej nie odmówi i doradzi najlepiej, jak będzie potrafi. Szczególnie, że ucieszy się z powrotu Kielsziewskiego.

Czy zatem w 3444 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy wpadnie jej w oko? A co najważniejsze z wzajemnością? Zwłaszcza, że po wyjeździe Agaty do Tajlandii, jej narzeczony zostanie zupełnie sam i to na bardzo długi okres czasu. Czy zatem Pyrka nie będzie miała do kogo wracać?

Ignacy zamieni Agatę na Madzię w 3444 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3444 odcinku "Barw szczęścia" Ignacego i Madzię połączy coś więcej? Tym bardziej, że przecież Banaś będzie świadkiem tego, jak wokół jej bliscy okładają sobie życia - jej były Kacper (Jakub Szlachetka) z Luizą (Julia Zielińska), Grażyna (Kinga Suchan) z Tomkiem (Jakub Sokołowski), a Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) z Hugo (Daniel Namiotko). Szczególnie, że o jej powrocie do Wiktora (Grzegorz Kestranek) raczej nie będzie mowy.

Czy zatem w 3444 odcinku "Barw szczęścia" zainteresuje się Kieliszewskim i to z wzajemnością? A może po prostu będą sobie nawzajem wyłącznie uprzejmi? Zwłaszcza, że przecież nie po to Ignacy oświadczał się Agacie przed jej wyjazdem, aby do niego wróciła, żeby tuż po nim znaleźć sobie inną!

Kiedy 3444 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3444 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 19 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

30