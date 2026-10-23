Barwy szczęścia, odcinek 3441: Uratowana Lucyna spełni marzenie Emila! Tak go do siebie przekona? - ZDJĘCIA

Tak zmieni się Lucyna po uratowaniu życia przez Huberta w "Barwach szczęścia"!

W 3441 odcinku "Barw szczęścia" uratowana przez Huberta, Lucyna postanowi do końca naprawić swoje relacje z Pyrkami. Zwierzchowska nie tylko w końcu odsprzeda im swoje udziały w domu za normalną cenę, a nie nierealny milion, którego zażądała wcześniej, ale także sama zakupi i podaruje Emilowi wymarzoną przez niego gitarę.

W 3441 odcinku "Barw szczęścia" seniorka będzie chciała w ten sposób naprawić swoją relację z synem Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), która została mocno nadszarpnięta przez jej intrygi i wyjściem na jaw, że jest matką Wilka (Adam Szczyszczaj). Szczególnie, że przez nią to on stał się głównym podejrzanym awarii w domu Pyrków, mimo, że sam traktował ją jak babcię, co wygarnie jej w trakcie konfrontacji nieco przed jej zawałem serca.

To Emil popchnie Zwierzchowską do przemiany w "Barwach szczęścia"!

To właśnie słowa Emila sprawią, że Lucyna się opamięta i postanowi dalej nie uczestniczyć w knuciu przeciwko jego najbliższym. Zwierzchowska postanowi się wycofać ze szkodzenia Pyrków, w przeciwieństwie do Macieja, przez co w końcu dojdzie u niej do zawału. A gdy Hubert uratuje jej życie, to już całkowicie zmieni podejście do rodziny i postanowi za wszelką cenę wynagrodzić im swoje winy. Dlatego tuż po Hubercie i Asi, w 3441 odcinku "Barw szczęścia" weźmie się i za Emila.

W 3441 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zakupi i podaruje Emilowi wymarzoną przez niego gitarę. Sokalski otrzyma prezent, z którym zjawi się w szpitalu, aby odwiedzić seniorkę. Syn Asi będzie ogromnie zaskoczony podarunkiem od Zwierzchowskiej. Tym bardziej, że w trakcie jego wizyty uśmiech nie zejdzie jej z twarzy, a za ostatnim razem będzie przecież inaczej. Ale teraz wszystko się zmieni!

Sokalski wybaczy seniorce w 3441 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak czy w 3441 odcinku "Barw szczęścia" Emil będzie w stanie wybaczyć Lucynie? Czy gitara rozwiąże problem i doprowadzi do ich pojednania? Czy nastolatek da się kupić? A może Sokalski nie przyjmie tak drogiego prezentu i nie daruje Zwierzchowskiej wszystkich krzywd, jakie wyrządziła jemu i jego rodzinie? Odpowiedzi poznamy już w 3441 odcinku "Barw szczęścia"!

Kiedy 3441 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3441 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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