Barwy szczęścia, odcinek 3437: Lucyna umrze? Serce matki Wilka w końcu nie wytrzyma walki z Pyrkami - ZDJĘCIA

Wilk nie przestanie uprzykrzać życia Pyrkom w 3437 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3437 odcinku "Barw szczęścia" Wilk nie odpuści Pyrkom! Szczególnie, gdy przez Emila (Artem Malaszczuk) przeciągną na swoją stronę i Lucynę, która więcej nie będzie chciała brać udziału w szkodzeniu im i zdecyduje się nawet przypisać udziały w ich domu na swojego syna. Zwłaszcza, że Maciej nie będzie miał zamiaru rezygnować. Tym bardziej, że nie będzie mu tu już chodzić wyłącznie o pozbycie się narkomana Adama (Kamil Studnicki) z ich domu, ale zemstę na Hubercie za materiał w "Szoku". Dlatego nie zaprzestanie swoich gierek.

Jednak w 3437 odcinku "Barw szczęścia" nie sprowadzi już do domu Pyrków kolejnego degenerata, aby ich stamtąd wykurzyć. Wszystko przez to, że znajdzie na to inny sposób, jakim na początku miała ich zniechęcić Lucyna. Zdradzamy, że Wilk także zasypie ich dom meblami, ale już w zdecydowanie większej ilości niż jego matka, bo wyśle tam już ciężarówkę, aby do reszty utrudnić im przy tym normalne funkcjonowanie i zamienić ich lokum w magazyn.

Lucyna dostanie zawału serca po konfrontacji z Hubertem w 3437 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, to w 3437 odcinku "Barw szczęścia" wywoła wściekłość u Huberta, który natychmiast zjawi się w jego biurze i ostro się z nim oto pokłóci. A gdy tym nic nie ugra, to zwróci się z tym samym do Lucyny. Pyrka zacznie błagać Zwierzchowską, aby powstrzymała swojego syna, co niestety tragicznie się skończy.

Wszystko przez to, że w 3437 odcinku "Barw szczęścia" serce Lucyny już nie wytrzyma tego napięcia i seniorka dostanie zawału! Zwierzchowska upadnie na ziemię i nie będzie dawać żadnych oznak życia ku ogromnemu przerażeniu Macieja. Oczywiście, Hubert nie pozostanie wobec tego obojętny i jako dyspozytor medyczny od razu ruszy kobicie na pomoc!

Czy matka Macieja przeżyje atak serca w 3437 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3437 odcinku "Barw szczęścia" Hubertowi uda się uratować Lucynę? A może Zwierzchowska umrze, co tylko spotęguje gniew Wilka na Pyrkach? Na szczęście, nie, bo seniorka przeżyje! Matka Macieja szybko wyląduje w szpitalu, a dzięki zdecydowanej reakcji męża Asi uda się utrzymać ją przy życiu, czego kobieta będzie doskonale świadoma.

Dlatego Lucyna uzna Huberta za swojego bohatera, a w ramach wdzięczności zdecyduje się w końcu odsprzedać Pyrkom swoje udziały w ich domu już po normalnej cenie, czym tylko doprowadzi swojego syna do jeszcze większej furii! Do tego stopnia, że w końcu rzuci się na niego z łapami, przez co Daniel (Marcin Bikowski) będzie musiał interweniować!

Kiedy 3437 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3437 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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