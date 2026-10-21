Barwy szczęścia, odcinek 3436: Emil ostro rozmówi się z Lucyną! Po tej konfrontacji wreszcie ruszy ją sumienie - ZDJĘCIA

Emil skonfrontuje się z Lucyną w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3436 odcinku "Barw szczęścia" Emil spotka się z Lucyną przed jej domem. Sokalski, jak podaje swiatseriali.interia.pl, już na wstępie zaatakuje seniorkę, która najpierw sama chciała zniszczyć jego rodzinę, a następnie za pomocą uzależnionego Adama (Kamil Studnicki). Zwłaszcza, że mocno go przy tym rozczaruje, bo weźmie ją za kogoś zupełnie innego.

- Myślałem, że pani jest swoja... - zacznie Emil.

- Swoja? - zdziwi się Lucyna.

- Była pani dla mnie jak babcia, a okazała się pani kłamczuchą, dywersantem na usługach wroga - wyliczy jej Sokalski.

W tym momencie w 3436 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna zacznie kpić z Emila, ale chłopak nie odpuści. Sokalski da jej jasno do zrozumienia, jak bardzo się na niej zawiódł. Do tego stopnia, że Zwierzchowska w końcu nie będzie miała ochoty go słuchać.

- I co? Oczekujesz przeprosin? - spyta Zwierzchowska.

- Nie zaszkodziłyby, ale nie liczę na to - westchnie smutno chłopak, po czym jej wyrzuci - Wszystko, co pani mówiła, było kłamstwem? Fajnie, że panią poznałem. Teraz wiem, że na świecie są prawdziwi złole, którzy udają przyjaciół, a jak się człowiek obróci, wbijają nóż w plecy...

- Nie mam ochoty z tobą rozmawiać - uzna seniorka, po czym mu poradzi - Bądź sobie przyjacielem dla tego, co za mnie mieszka. Ja swoje zrobiłam.

Sokalski powie Zwierzchowskiej o pozbyciu się Adama w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3436 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowska mocno się zdziwi, gdy Sokalski przyzna, że Adama już z nimi nie ma, bo za namową Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Huberta (Marek Molak) zdecyduje się pójść w końcu na terapię w ośrodku zamkniętym. A co najważniejsze, wreszcie przyjąć prawdziwą pomoc, której ona mu nie dała, bo narkoman miał być jedynie pionkiem w grze jej i Macieja, co także dosadnie da jej do zrozumienia.

- Leczy się w ośrodku... A pani niech się wypcha swoim hajsem. Bo chyba nic innego pani nie umie - zasugeruje jej Emil, po czym odejdzie.

Jeszcze tego samego dnia w 3436 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna spotka się z Maciejem i powie mu o pozbyciu się Adama przez Pyrków, którzy wysłali go na leczenie. Oczywiście, w tej sytuacji Wilk postanowi podrzucić im kolejnego degenerata, przed czym z resztą narkoman jeszcze zdąży ostrzec Asię i Huberta. Ale mimo tego małżonkowie nie zmienią zdania, gdyż zdadzą sobie sprawę, że tylko tak będą w stanie pomóc Adamowi i to nawet kosztem siebie.

- Pozbyli się śmierdzącego jaja, to trzeba im podrzucić drugie - uzna Maciej.

Zreflektowana matka Wilka wycofa się ze szkodzenia Pyrków w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale wtedy w 3436 odcinku "Barw szczęścia" matka niespodziewanie mu się zbuntuje! Lucyna najpierw zacznie namawiać syna, aby odpuścił, a gdy to mu się nie uda, to sama w końcu wycofa się z pomocy Maciejowi i dalszemu szkodzeniu Pyrkom. A wszystko przez słowa Emila!

- Daj spokój... - poleci mu matka.

- Już mi nawet nie chodzi o przejęcie nieruchomości, ale zwyczajnie, po ludzku - o zemstę - przyzna Wilk, wspominając nasłanie na niego "Szoku" przez Pyrkę.

- To twoja zemsta, nie moja - uzna Lucyna, czym mocno zszokuje syna. Do tego stopnia, że aż ją spyta, czy ktoś nie próbował jej zastraszyć. Ale nic takiego nie będzie mieć miejsca. Po prostu po konfrontacji z Sokalskim sama zacznie mieć wyrzuty sumienia - Nie. Po prostu mam dość. Nie chcę dłużej uczestniczyć w gnębieniu Pryków... Lubiłam tego smarkacza. Był dla mnie jak wnuk, bo... swoich nie mam... Sam sobie tocz tę wojnę. Udziały w domu przepiszę na ciebie.

Kiedy 3436 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3436 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 6 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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