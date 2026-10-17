Barwy szczęścia, odcinek 3435: Porażający dramat Adama! Asia i Hubert w końcu dowiedzą się strasznej prawdy o narkomanie - ZDJĘCIA

Asi i Hubertowi nie nakłonią uzależnionego Adama do leczenia w 3435 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3435 odcinku "Barw szczęścia" Hubert i Asia będą robić wszystko, aby nakłonić Adama do leczenia w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Zwłaszcza, gdy narkoman znów sprowadzi do ich domu swoje szemrane towarzystwo, a na dodatek znów zechce sięgnąć po używki, gdy nie będzie mógł znaleźć ratującego go metadonu.

W 3435 odcinku "Barw szczęścia" Pyrkowie będą mieli już serdecznie dość wybryków swojego nowego współlokatora, który ponownie zacznie irytować już nie tylko Emila (Artem Malaszczuk), ale także i Asię i Huberta. Dlatego postanowią zrobić wszystko, aby pomóc nie sobie, ale i jemu! Jednak to wcale nie będzie takie proste...

Adam w 3435 odcinku "Barw szczęścia" powie Pyrkom, dlaczego nie może opuścić ich domu

Wszystko przez to, że w 3435 odcinku "Barw szczęścia" Adam w końcu otworzy się przed Asią i Hubertem i powie im, dlaczego nie może udać się na leczenie i już opuścić ich domu po sprowadzeniu go do niego przez Lucynę (Grażyna Zielińska). Narkoman otwarcie przyzna, że w tej sytuacji Zwierzchowska by nie odpuściła i zastąpiła go jeszcze kimś gorszym od niego.

Szczególnie, że w 3435 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna wciąż będzie pomagać Wilkowi (Adam Szczyszczaj) i robić wszystko, aby w końcu pozbyć się ich z rodzinnego domu. Dlatego w przypadku wyprowadzki Adama z pewnością sprowadziłaby do Pyrków kogoś innego.

Małżonkom zrobi się aż żal narkomana w 3435 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3435 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie doznają wstrząsu, gdy to usłyszą. Zwłaszcza, że zdadzą sobie sprawę, że Lucyna faktycznie byłaby do tego zdolna. Tym bardziej, że już nie raz mieli okazję przekonać się co do jej możliwości.

W 3435 odcinku "Barw szczęścia" Pyrkowie zrozumieją, że tak naprawdę już nic nie mogą zrobić, a Adam jest tylko pionkiem. Do tego stopnia, że aż zrobi im się go żal. Tak samo jak siebie samych, bo znajdą się już w naprawdę beznadziejnej sytuacji...

Kiedy 3435 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3435 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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Barwy szczęścia. Adam porwany przez Daniela! Urządzi mu piekło w lesie