Barwy szczęścia, odcinek 3438: Ocalona Lucyna odsprzeda Asi i Hubertowi udziały w domu! Nie tylko Pyrkę uzna za swojego bohatera - ZDJĘCIA

Asia pomoże Lucynie wrócić do zdrowia po zawale serca w 3438 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3438 odcinku "Barw szczęścia" Hubert odwiedzi Lucynę w szpitalu, gdzie seniorka będzie wracać do zdrowia po zawale serca, który jako pierwszy prawidłowo u niej rozpozna. Pyrka natychmiast rzuci się Zwierzchowskiej na pomoc i to nie zważając na to, co wspólnie ze swoim synem Maciejem (Adam Szczyszczaj) im zrobiła.

Oczywiście, w 3438 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna będzie doskonale tego świadoma, dlatego będzie ogromnie wdzięczna Hubertowi za uratowanie życia. Zwierzchowska uzna go za swojego bohatera, ale nie tylko on się tak wobec niej zachowa.

- Gdyby nie ty… uratowałeś mi życie! - powie mu wdzięczna Lucyna.

- Przyniosłem rosół... Lekkostrawny! Asia ugotowała... - przyzna Hubert.

Zwierzchowska zacznie mieć wyrzuty sumienia wobec Pyrków w 3438 odcinku "Barw szczęścia"!

I wtedy w 3438 odcinku "Barw szczęścia" Zwierzchowskiej dopiero się głupio, gdy Pyrkowie okażą jej tyle serca, mimo tego wszelkiego zła, które im wyrządziła. Wówczas Lucyna zacznie mieć straszliwe wyrzuty sumienia, o czym otwarcie powie Hubertowi.

- Naprawdę…? Jesteście aniołami... Tyle zła, ile wam wyrządziłam, a wy… Wy wciąż jesteście dla mnie tacy dobrzy... - uderzy się w pierś Zwierzchowska.

Ale w 3438 odcinku "Barw szczęścia" na słowach wcale nie poprzestanie. Lucyna postanowi odwdzięczyć się Pyrkom za uratowanie życia i zadbanie o jej szybki powrót do zdrowia i to nie w byle jaki sposób. Seniorka zaprosi do szpitala swojego notariusza, po czym poprosi małżonków, aby już wspólnie także złożyli jej wizytę. Zwierzchowska w końcu zgodzi się odsprzedać im swoje udziały, jednak już po normalnej cenie, za którą sama je nabyła!

Wdzięczna Lucyna wreszcie pójdzie na rękę małżonkom w 3438 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3438 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna postanowi nie przepisywać swoich udziałów na Macieja tylko odstąpić je Pyrkom na dogodnych dla nich warunkach. Szczególnie, iż będzie wiedziała, że nie będą dysponować takimi środkami, aby od razu ją spłacić, do czego z resztą sama się przyczyni.

Dlatego w 3438 odcinku "Barw szczęścia" rozłoży im wszystko na raty i zgodzi się poczekać nawet na ewentualną konsultację z ich prawnikiem! Zwłaszcza, iż będzie świadoma tego, że po tym wszystkim mogą jej nie ufać. Ale ona już więcej nie będzie miała zamiaru ich oszukiwać.

- Własność przechodzi na was z chwilą podpisania aktu notarialnego!... Spłacicie w ratach, jak wam będzie wygodnie... Mnie się nie spieszy! Rozumiem, że macie obiekcje... Po tym wszystkim, co było, to naturalne... Ale zapewniam was, że nie ma tu żadnego haczyka. Możecie skonsultować te zapisy z waszym prawnikiem! - zapowie im seniorka.

Kiedy 3438 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3438 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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