Natalia nie zdoła zatrzymać Klemensa w 3465 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3465 odcinku „Barw szczęścia” Natalia zacznie na poważnie się martwić, co stanie się z jej kancelarią po odejściu Klemensa. Tym bardziej, gdyby Górecki zabrał za sobą swoich klientów, a oni staliby się rywalami. Zwoleńska do końca będzie wierzyć, że jednak uda jej się zatrzymać zakochanego przyjaciela u siebie.

Ale Klemens w 3465 odcinku „Barw szczęścia” nie pozostawi jej żadnych złudzeń. Szczególnie, że jak podaje swiatseriali.interia.pl praca z kobietą, którą wciąż będzie kochał będzie już dla niego ponad siły.

- Ciebie to nic nie kosztuje. Ja płacę zbyt wysoką cenę emocjonalną – wyzna jej Klemens, po czym doda, że nie chciałby rozstawać się z nią w złej atmosferze.

Wściekła Zwoleńska wygranie Góreckiemu w 3465 odcinku „Barw szczęścia”!

Jednak w 3465 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie już o tym mowy. Zwłaszcza, gdy Natalia da mu jasno do zrozumienia, że żałuje, iż w ogóle go u siebie zatrudniła.

- Gdybym wiedziała, że dawne uczucia nie minęły, nie zaproponowałabym ci tej pracy – powie mu Natalia.

Aczkolwiek po chwili w 3465 odcinku „Barw szczęścia” znów zacznie go przekonywać, aby jednak jeszcze raz przemyślał swoją decyzję i został, aby później tego nie żałował. Ale Klemens będzie pewien swojej decyzji i tym razem zdecyduje się postawić na siebie i swoje uczucia, a nie innych.

- Wybacz, ale tym razem postawię na siebie – zadecyduje Górecki.

Jak potoczą się dalsze losy prawników w 3465 odcinku „Barw szczęścia”?

Jak na to w 3465 odcinku „Barw szczęścia” zareaguje Natalia? Czy wreszcie zrozumie swojego przyjaciela, którego uczucia kolejny raz odrzuci? Czy w końcu pogodzi się z jego decyzją? Zwłaszcza, że ona przecież nie odwzajemni jego uczuć, ani wtedy, gdy wybrała Cezarego (Marcel Opaliński), ani teraz, gdy będzie zainteresowana kurierem Michałem (Gamou Fall).

A może nie i to będzie już koniec ich przyjaźni? Czy znów będą rywalami? I co stanie się z kancelarią Zwoleńska? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 3465 odcinku „Barw szczęścia”!

Kiedy 3465 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3460 "Barw szczęścia" będzie emitowany w piątek, 18 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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