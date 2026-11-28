Ksawery podejmie niebezpieczne wyzwanie w 3455 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3455 odcinku „Barw szczęścia” Ksawery podejmie się kolejnego wybryku. Młody Sadowski nic sobie nie zrobi z przestraszenia Aliny (Iga Czechowicz), zniszczenia jej telefonu i wrzuceniu nagrania z tego do sieci. Mimo tego, że już spotkają go surowe konsekwencje, gdy otrzyma naganę, a ojciec dziewczynki (Jakub Krawczyk) zażąda od Sadowskich aż 4 tysięcy złotych, co Kasia i Łukasz każą synowi odpracować. Ale on się na to nie zgodzi, a co gorsza niczego nie nauczy.

Do tego stopnia, że w 3455 odcinku „Barw szczęścia” wraz z kolegami wpadnie już na kolejny pomysł. Jednak dużo bardziej ryzykowny niż poprzednio. Zdradzamy, że Ksawery obejrzy z Antkiem filmik z ryzykownym wyzwaniem, który następnie chłopcy zdecydują się odtworzyć, w ogóle nie zdając sobie sprawy z konsekwencji.

Syn Sadowskich zostanie poparzony i źle zażyje leki w 3455 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3455 odcinku „Barw szczęścia” Antek wrzuci zapalarkę do gorącego termosu, który będzie trzymał w rękach Ksawery. Aż w końcu dojdzie do wybuchu, a młody Sadowski zostanie porządnie poparzony. Oczywiście, chłopiec nie będzie chciał do niczego przyznać się rodzicom, którzy już i tak będzie mieć go serdecznie dość, dlatego postanowi leczyć się sam.

W 3455 odcinku „Barw szczęścia” Ksawery sięgnie po leki przeciwbólowe, jednak przy ich spożyciu popełni śmiertelnie niebezpieczny błąd, który będzie mógł nawet kosztować go życie. Ale na szczęście, chłopiec w porę trafi w końcu na oddział leczenia oparzeń, gdy zaniepokojony Łukasz nie będzie w stanie go dobudzić, a na dodatek zobaczy zabandażowaną rękę syna.

Przerażeni Sadowscy dowiedzą się o kolejnym wybryku syna w 3455 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3456 odcinku „Barw szczęścia” młodego Sadowskiego w końcu uda się wybudzić, a on za wszelką cenę będzie próbował ukryć przed rodzicami, co tak naprawdę mu się przydarzyło. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, co by było, gdyby poznali prawdę. Jednak ta wreszcie i tak wyjdzie na jaw, a Sadowscy dowiedzą się, co tym razem zrobił ich syn.

W 3457 odcinku „Barw szczęścia” Kasia i Łukasz zaczną się już na poważnie martwić o Ksawerego. Podobnie jak zszokowany Mariusz (Rafał Cieszyński), który także dowie się o jego niebezpiecznym wybryku. Szczególnie, że po wyjściu ze szpitala młody Sadowski wciąż będzie się buntował, co spotka się już z ostrą reakcją jego rodziców. Do tego stopnia, ze ojciec zacznie namawiać go już na psychoterapię, opierając się przy tym na własnych doświadczeniach. Ale czy syn go posłucha? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 3455 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3455 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 4 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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Złośliwy wybryk Ksawerego. Zniszczy telefon Aliny