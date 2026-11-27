Daniel coraz mocniej wpływa na Emila. Asia nie akceptuje jego pomysłów, a będzie jeszcze gorzej

Zmiany w zachowaniu Emila nie będą przypadkowe. Daniel coraz bardziej zaangażuje się w życie syna i zacznie proponować mu kolejne atrakcje oraz wyzwania. To właśnie Sokalski będzie wymyślał dla chłopca zadania i rozrywki, które niekoniecznie spodobają się Asi. Kobieta już sprzeciwiła się między innymi polowaniu czy szybkiej jeździe na gokartach. Nie będzie jej łatwo patrzeć, jak Emil coraz chętniej podąża za pomysłami ojca, nie zważając na jej obawy. W 3462 odcinku "Barw szczęścia" wspólny wypad Daniela i Emila do lasu zakończy się groźnym wypadkiem. Asia już wcześniej będzie coraz bardziej zaniepokojona zmianą, jaka zajdzie w synu pod wpływem Sokalskiego. Nie przewidzi jednak, że chłopak zacznie podejmować decyzje dotyczące swojej przyszłości, które jeszcze bardziej ją zaskoczą.

Emil wyprowadzi się daleko od domu. Powie, co planuje w 3463 odcinku "Barw szczęścia"

W 3463 odcinku "Barw szczęścia" Emil ponownie zmieni edukacyjne plany. Tym razem zdecyduje, że zamiast dotychczasowej szkoły wybierze technikum dla leśników. Dla Asi będzie to już duże zaskoczenie, ale prawdziwy szok dopiero nadejdzie. Chłopak oznajmi bowiem, że chce zamieszkać w bursie oddalonej o sto kilometrów od domu!

Asia straci kontakt z synem?

Asia ledwo zapanuje nad emocjami, gdy usłyszy o zamiarach syna. Wyjazd na tak dużą odległość oznaczałby dla niej nie tylko rozłąkę z Emilem, ale także utratę codziennego wpływu na jego życie. Kobieta będzie musiała zmierzyć się z myślą, że chłopak chce coraz bardziej samodzielnie decydować o swojej przyszłości.

Kiedy 3463 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3463 "Barw szczęścia" będzie emitowany w środę, 16 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.