Tolek i Wanda zbliżą się do siebie podczas sąsiedzkiej imprezy w "Barwach szczęścia"

Wszystko zacznie się od imprezy organizowanej przez Wandę na osiedlu. Jako przewodnicząca wspólnoty mieszkaniowej kobieta przygotuje spotkanie z okazji Europejskiego Dnia Sąsiadów i udanej rewitalizacji. W 3461 odcinku "Barw szczęścia" na wydarzeniu pojawi się także Tolek, który nie przyjdzie z pustymi rękami. Przyniesie Wandzie słodką niespodziankę, a między nimi szybko zrobi się coraz bardziej romantycznie. Koszyk wyraźnie będzie chciał wykorzystać okazję do spędzenia czasu z sąsiadką. Ich wzajemna sympatia zacznie przeradzać się w coś więcej, ale pierwszy wieczór nie zakończy się tak, jak Tolek sobie wymarzy. Zamiast cieszyć się udanym spotkaniem, mężczyzna będzie musiał szukać pomocy...

Nieudany wieczór z Wandą skłoni Tolka do zwierzeń w 3462 odcinku "Barw szczęścia"

Już w 3462 odcinku "Barw szczęścia" Tolek pojawi się w aptece, gdzie spotka Zdzisia (Zbigniew Buczkowski). Koszyk postanowi zwierzyć mu się ze swoich problemów. Nie będzie więc ukrywał, że ostatni wieczór z Wandą nie potoczy się po jego myśli. Spotkanie z sąsiadką najwyraźniej mocno zaprzątnie mu głowę, skoro będzie szukał wsparcia i rady. Nieudany wieczór nie zniechęci jednak Tolka do dalszych starań. Wręcz przeciwnie! Wkrótce ponownie spróbuje zbliżyć się do Wandy i tym razem sam zadba o to, by znaleźli się razem.

Tolek zniknie na cały wieczór. Basia i Józefina zaczną się martwić w 3463 odcinku "Barw szczęścia"

W 3463 odcinku "Barw szczęścia" Koszyk znajdzie pretekst, by ponownie spotkać się z Wandą. Tym razem jego plany okażą się na tyle absorbujące, że mężczyzna zniknie na cały wieczór. Nie będzie przy tym zdawał sobie sprawy, że jego długa nieobecność zaniepokoi Basię i Józefinę. Obie zaczną się o niego martwić, nie wiedząc, co tak naprawdę zatrzymało go poza domem. Zrobi się niezłe zamieszanie.

Kiedy 3463 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3463 "Barw szczęścia" będzie emitowany w środę, 16 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.