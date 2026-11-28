Zdemaskowana Zuza zostanie zatrzymana i aresztowana w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” zdemaskowana Zuza w końcu wpadnie w ręce policji, gdy funkcjonariusze otrzymają wreszcie nagranie z fotopułapki w lesie, na którym Dorota (Magdalena Wróbel) zobaczy Krawicz z Niną. Wówczas Kowal od razu powiadomi o tym Radka (Mateusz Lisiecki-Waligórski), który zatrzyma porywaczkę. Oczywiście, „przyjaciółka” Blanki będzie chciała uciec, ale tym razem, to jej się nie uda.

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Krawicz zostanie zatrzymana, ale nie pójdzie siedzieć sama. Zuza od razu wyda im swojego zleceniodawcę Dawida Rapackiego, z którym wcześniej nakryją ją policjanci, a także Sergiusza, na zlecenie którego będzie działał gangster. Ale skąd w ogóle porywaczka będzie ich znać i dlaczego zgodzi się z nimi współpracować.

Zdesperowana Krawicz pozazdrości Blance w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” wyjdzie na jaw, że Zuza dobrze zna Sergiusza, bo wcześniej sama obsługiwała interesy gangstera w firmie prawniczej. A że pozazdrościła Blance córki, to zgodziła się na jego zlecenie ją porwać.

– Bo straciłam dziecko... Bo byłam w rozpaczy, bo runął cały mój świat! Bo ty miałaś wszystko... a ja nic! – wyzna w trakcie przesłuchania Zuza.

Ale w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Krawicz nie będzie miała zamiaru iść na dno sama. Dlatego wyda przed policją i Poznańskiego i Rapackiego, a także ostrzeże policję i Milewskich, że to jeszcze nie koniec, bo gangsterzy nie odpuszczą mężowi Blanki, póki nie dostaną jego córki. Szczególnie, że Sergiusz będzie miał z Mario (Marcin Korcz) rachunki do wyrównywania po tym, jak wpakował go do więzienia.

- On nie zrezygnuje, jeżeli nie dostanie Niny! Mam wyznaczony czas 6 godzin! – zdradzi im Krawicz.

Czy Milewscy zdążą uciec przed gangsterami w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”?

I wówczas w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” dla wszystkich stanie się jasne, że to jeszcze koniec. W tej sytuacji Blanka i Mario razem z Niną faktycznie zdecydują się uciec z Polski, gdzie po zatrzymaniu Zuzy dalej nie będą bezpieczni. Tym bardziej, że czas będzie im się kurczył.

- Jedźmy! - zarządzi Blanka.

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Mario będzie miał nawet plan ucieczki, który będzie miał na celu zmylić gangsterów. Ale czy zdąży go zrealizować, gdy na drodze ich auta pojawi się człowiek bronią? Czy wówczas będą w nim jeszcze Milewscy? Przekonamy się już niebawem!

- Zostawimy samochód i przesiądziemy się do jakiegoś autobusu. I znikniemy – zaplanuje Mario.

Kiedy 1007 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1007 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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Na dobre i na złe. Zuza zatrzymana przez policję! Blanka i Mario nie zdążą uciec z Niną?