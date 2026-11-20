Gangster Sergiusza zaskoczy Zuzę w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Sergiusz i Dawid nie odpuszczą Zuzie, póki znów nie porwie ona córki Blanki (Pola Gonciarz) i Maria (Marcin Korcz) i wreszcie im jej nie dostarczy. Oczywiście, Poznański z więzienia, do którego wcześniej wpakował go Milewski, zbyt wiele nie będzie mógł zrobić, dlatego ponownie wyśle do Krawicz swojego człowieka.

Ale tym razem w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Rapacki wcale nie będzie umawiał się z Krawicz. A wręcz przeciwnie, postanowi ją zaskoczyć w trakcie zakupów w sklepie. Dawid zaczepi Zuzę i postawi jej przerażające ultimatum, dotyczące Niny, gdzie w grę wejdzie nie tylko życie dziewczynki, ale także i jej własne.

- Przywieziesz dziecko i ono przeżyje, albo nie przeżyjesz ani ty, ani dziecko – Dawid postawi sprawę jasno.

Porywaczka Niny postanowi spełnić ultimatum Dawida w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W tym momencie w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza mocno się przerazi. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że ani Dawid, ani tym bardziej Sergiusz, wcale nie będą żartować. Zwłaszcza, że doskonale będzie znać Poznańskiego, którego interesy kiedyś obsługiwała w firmie prawniczej.

Oczywiście, w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Krawicz zdecyduje się spełnić to ultimatum. Szczególnie, że Rapacki i Poznański nie pozostawią jej wyboru. Tym bardziej, że w przeciwnym razie przecież będzie mogła umrzeć razem z Niną, choć i tak nie będzie pewności, czy podobny los nie skopałby córki Milewskich, gdy faktycznie trafiła ona w ręce Sergiusza. Ale w tej sytuacji chociaż Zuza byłaby bezpieczna.

Policja wreszcie zdemaskuje i zatrzyma Krawicz w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

Dlatego w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza zjawi się w domu Milewskich, do którego Blanka wyjdzie już z Niną. Żona Maria wpuści do nich ‘przyjaciółkę”, która znów znajdzie się bardzo blisko jej dziecka.

Tyle tylko, że wtedy będzie już ono chronione nie tylko przez ochroniarza, wynajętego przez Milewskiego, ale i samego Radka Bieguna (Mateusz Lisiecki-Waligórski), który nie będzie ufał Krawicz, a na dodatek odkryje, z kim się wcześniej spotkała. I słusznie, bo już w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” tylko się co do niej utwierdzi, gdy policja zyska niezbity dowód na to, że to właśnie ona jest porywaczką i w końcu ją zatrzyma!

Kiedy 1007 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1007 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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