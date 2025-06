Na dobre i na złe. Mario zaatakuje Radwana! Nie zniesie prawdy na temat jego i Blanki - ZDJĘCIA

Konfrontacja Maria z Radwanem w „Na dobre i na złe” jesienią

Mario nie zniknie Blance z horyzontu, chociaż ona sama jak najbardziej by sobie tego życzyła. Deklarując swoją dozgonną miłość dla niej, ponownie zjawi się w jej życiu. Zobaczy, jak z dzieckiem wsiada do samochodu i pojedzie za nią. W szpitalu w Leśnej Górze wyczeka na dogodny moment i dopadnie ją, a jej nogi ze strachu odmówią jej posłuszeństwa i osunie się na podłogę. Milewski zauważy jej strach, a on oskarży ją o kłamstwo w sprawie Niny (Michalina Grot). Z jego słów Blanka wywnioskuje, że mąż – choć oficjalnie uznany za zmarłego – ma już gotowy plan na ich wspólną przyszłość. Zaraz po spotkaniu z nią wściekły Mario wpadnie do gabinetu Krzysztofa i krzyknie:

- Co z moją córką? Nadzwyczaj spokojny Radwan uspokoi go, że Nina ma zapalenie ucha.

Oświadczyny Radwana w „Na dobre i na złe” we wrześniu

To, co potem Mario usłyszy w premierowym odcinku „Na dobre i na złe”, wyprowadzi go z równowagi i przewartościuje jego zamierzenia. Radwan oświadczy mu, jak gdyby nigdy nic, że żeni się z Blanką. Oświadczył się jej i został przyjęty. Powie Milewskiemu, że jego miłość oznacza spokój i bezpieczeństwo, a jego – tylko strach.

Pożegnanie Maria z Niną w nowym sezonie „Na dobre i na złe”

Mario poczuje się zdruzgotany. Uwierzy Radwanowi i załamany pójdzie do samochodu. Usiądzie w ciszy, a potem chwyci telefon i nagra wiadomość – pożegnanie dla córki. W „Na dobre i na złe” powie jej, że bardzo ją kocha i że ma nadzieję, że jej mama kiedyś jej przekaże jego ostatnie słowa. Czy Milewski chce wyjechać daleko od Niny, czy odebrać sobie życie…?

Pierwszy odcinek nowego sezonu po wakacjach zostanie wyemitowany w środę 3 września o godz. 20.55.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl