Na dobre i na złe. Kiedy pierwszy odcinek nowego sezonu po wakacjach? Znamy datę! - ZDJĘCIA

„Na dobre i na złe" odcinek 960 – kiedy we wrześniu?

Za nami sezon 26 serialu, który przyciąga telewidzów przed ekrany od 1999 roku. W jego końcówce najgłośniej wybrzmiał emocjonujący wątek doktor Blanki Milewskiej, która urodziła mężowi gangsterowi, Mario, córkę Ninę. Nie mniej ważnym wydarzeniem było zwolnienie kardiochirurga Maksymiliana Begera (Tomasz Ciachorowski) w obecności personelu.

Co się stanie z Blanką i Niną w nowym sezonie „Na dobre i na złe”?

Nowe odcinki „Na dobre i na złe” we wrześniu pokażą widzom Blankę przerażoną powrotem uznanego za zmarłego Mario. Gangster wróci do jej życia! Milewska zauważy go, kiedy będzie wychodzić z domu Radwana (Mateusz Damięcki) z dzieckiem, by pojechać do szpitala w Leśnej Górze. Kiedy będzie z nim odjeżdżać taksówką, mąż wykrzyczy, że to jego córka. W kolejnym sezonie Radwan będzie się trzymał wersji, że Nina jest jego i tak będzie powtarzał nawet Kubuś (Wiktor Trojan). Dziewczynka zachoruje. Tretter (Piotr Garlicki) zauważy u niej lekką asymetrię żuchwy, spowodowaną wadą genetyczną albo chorobą neurologiczną.

Nowy odcinek „Na dobre i na złe” 3 września 2025

W czasie wakacyjnych miesięcy możemy przypomnieć sobie odcinki serialu w każdą sobotę o godz. 16.20. A pierwszy nowy odcinek 27. sezonu zostanie wyemitowany w środę, 3 września 2025 roku, o 20:55 w TVP2.