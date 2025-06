Na dobre i na złe. Mario nagra ostatnią wiadomość dla Niny. Jego córka nigdy nie pozna ojca po tym, jak Radwan oświadczy się Blance? - ZDJĘCIA

Mario będzie miał plan na nowe życie z Blanką w kolejnym sezonie „Na dobre i na złe”

W serialu „Na dobre i na złe” we wrześniu w szpitalu w Leśnej Górze Mario dopadnie Blankę, która powie mu, że nie odda mu Niny. Milewski przerazi ją zapowiedzią, że oto wrócił, by żyć z nią i córką. Domyśli się, że mąż gangster już opracował plan powrotu i wspólnej przyszłości. Mario doda, że życie bez niej nie ma sensu.

Mario dowie się o oświadczynach Radwana w „Na dobre i na złe” po wakacjach

W „Na dobre i na złe” we wrześniu Mario wejdzie do gabinetu Radwana i od razu zapyta o zdrowie Niny. Dowie się, że córka ma zapalenie ucha i że to nie jest poważne. Milewski ni z tego ni z owego wypali, że zawsze będzie kochał Blankę. I wtedy twarz Radwana się zmieni. Będzie widać, że oto podjął decyzję i słowa, które wypowie, będą przemyślane:

- Wiesz, dlaczego Blanka nie chce cię widzieć? Bo się ciebie boi. Moja miłość to pewność i bezpieczeństwo, a nie szaleństwo i ciągły strach. Ty jesteś niebezpieczny. Nie tylko dla siebie. Przede wszystkim dla innych. Oświadczyłem się Blance. Zgodziła się. Bierzemy ślub.

Zaszokowany Mario na chwilę zastygnie bez ruchu, a potem, nie mówiąc słowa, wypadnie na korytarz trzaskając drzwiami.

Mario nagra pożegnalną wiadomość dla Niny we wrześniowych odcinkach „Na dobre i na złe”

W nowym sezonie „Na dobre i na złe” Mario bardzo źle przyjmie wiadomość o oświadczynach Radwana i zgodzie Blanki. Nie będzie podejrzewał, że lekarz naprędce wszystko zmyślił, by pokazać mu swoją nad nim przewagę i odsunąć go od niej. Milewski usiądzie w samochodzie i nagra wiadomość do Niny:

„Być może mama pokaże ci kiedyś to nagranie, córeczko... Nic nie zmieni tego, że jesteś moją córką... Kocham cię i zrobię wszystko dla twojego bezpieczeństwa... Mama ci to kiedyś wytłumaczy... Blanka..."

Jaki teraz będzie plan gangstera, który uwierzy w bajeczkę Radwana? Zostawi Blankę i dziecko w spokoju? A może targnie się na swoje życie, skoro – jak twierdzi – bez żony nie ma ono sensu?

Pierwszy odcinek nowego sezonu po wakacjach zostanie wyemitowany w środę 3 września o godz. 20.55.

