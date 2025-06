Na dobre i na złe. Radwan oświadczy się Blance! Wzburzony Mario dowie się o wszystkim - ZDJĘCIA

Mario wparuje do gabinetu Radwana w „Na dobre i na złe” w nowym sezonie

W jednym z pierwszych wrześniowych odcinków serialu „Na dobre i na złe” Mario ponownie wejdzie do gry, zjawiając się jak gdyby nigdy nic w życiu Blanki. Najpierw dopadnie ją w szpitalu, a potem Radwana w jego gabinecie. Będzie chciał znać prawdę o zdrowiu Niny (Michalina Grot). Krzysztof powie mu, że dziecko choruje na zapalenie ucha i doda:

- Mówię ci to tylko dlatego, żebyś się nie rzucał i nie niepokoił już Blanki.

Radwan spróbuje ocalić Blankę przed Mariem w „Na dobre i na złe” po wakacjach

W „Na dobre i na złe” we wrześniu dojdzie do ważnego, brzemiennego w skutki spotkania Maria z Radwanem. Milewski będzie bardzo rozemocjonowany i kiedy dowie się, że życiu jego córki nic nie zagraża, rozrzewni się i powie Krzysztofowi, że nic nie zniszczy jego miłości do Blanki. Jego to przerazi, bo będzie oznaczało, że nigdy nie zostawi jej w spokoju. Powie mu więc to, co gangster już zauważył, kiedy się z nią widział – że jego żona się go boi. I że on też ją kocha, tyle że jego miłość jest inna. Niesie ze sobą spokój i poczucie bezpieczeństwa, nie strach:

- Ty jesteś niebezpieczny. Nie tylko dla siebie. Przede wszystkim dla innych. Oświadczyłem się Blance. Zgodziła się. Bierzemy ślub.

Te trzy ostatnie zdania Radwan wypowie rzeczowym tonem, nie wzbudzając w Mariu wątpliwości. Milewski będzie zaszokowany – takiego scenariusza nie brał w ogóle pod uwagę! Wybiegnie na korytarz.

Ostatnia wiadomość Maria dla Niny w „Na dobre i na złe” po wakacjach

W kolejnym sezonie „Na dobre i na złe” Mario uwierzy w oświadczyny Radwana. Niewiele myśląc, postanowi nagrać wiadomość wideo dla Niny, mając nadzieję, że Blanka kiedyś pozwoli córce ją odsłuchać. Powie w niej o miłości do dziewczynki i tym, że zrobi wszystko dla jej bezpieczeństwa. Czy Nina rzeczywiście nigdy nie zobaczy swojego ojca?

Pierwszy odcinek nowego sezonu po wakacjach zostanie wyemitowany w środę 3 września o godz. 20.55.

