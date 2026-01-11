M jak miłość, odcinek 1900: KIepska wpadka Kamy w szpitalu. Aneta wywali żonę Marcina, zanim ta dobrze się rozkręci? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1900 pierwszy w tym roku - poniedziałek, 12.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kama nie sprawdzi się w pracy w klinice w 1900 odcinku "M jak miłość"? Żona Marcina podjęła nowe zajęcie na swoją prośbę, ponieważ nie dogadywała się z Chodakowskim przy prowadzeniu spraw klientów biura detektywistycznego. Ślązaczka chciała mierzyć się z poważnymi zadaniami, chociaż nie miała wielkiego doświadczenia oraz licencji. Jej poprzednie zajęcie, czyli bycie tancerką w klubie erotycznym, też raczej nie pomogło przy zgłębianiu tajników pracy detektywa. Wspólna praca Marcina i Kamy nie zakończyła się dobrze. Dziewczyna zadzwoniła do Olka, by załatwił jej pracę w klinice. To także okaże się pomyłką?

Błąd Kamy w klinice w 1900 odcinku "M jak miłość"

- Kama, wydałaś pacjentce złe wyniki badań. Zobacz, te są z dwunastego maja, a powinny być z lipca - powie Aneta, podchodząc do stanowiska Kamy. Lekarka nie będzie zła, a Ślązaczka zacznie wykręcać się dużą ilością obowiązków.

- Sorry, jestem dziś sama, system mi padł... Dobra, zaraz się tym zajmę.

- Może powinnaś zająć się czymś innym? - zapyta wprost Aneta, co zabrzmi dokładnie tak, jakby wyrzucała żonę Marcina z pracy.

- Zwalniasz mnie? - zadziwi się Kama.

- Natychmiast. Na przerwę kawową - powie z lekkim uśmiechem Chodakowska.

Kama wykaże się w klinice. Jej błędy pójdą w niepamięć

Nie ma co ukrywać, że Kama może liczyć na specjalne traktowanie w klinice, skoro Olek to brat Marcina, jej męża. Z Anetą natomiast kolegują się prywatnie, więc trudno nie mówić o faworyzacji.

Na szczęście jeszcze tego samego dnia w 1900 odcinku "M jak miłość" Kama wykaże się pomysłowością, a Olek pochwali jej sposoby na radzenie sobie z ważną dokumentacją. To udowodni, że może Kama wreszcie znalazła coś, w czym się spełni.