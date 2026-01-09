Dominika Kachlik odchodzi z M jak miłość. Franka umrze, a Paweł zostanie wdowcem

Dominika Kachlik odchodzi z "M jak miłość"

Tego nikt się nie spodziewał. Wątek Franki z "M jak miłość" dobiega końca. Śmierć tej bohaterki jest równoznaczna z zakończeniem udziału Dominiki Kachlik w dalszych epizodach hitu TVP2. Dlaczego scenarzyści postawili na uśmiercenie żony Pawła? To nie daje żadnych szans na powrót Dominiki Kachlik do tej roli. Kiedy Franka wyjechałaby za granicę, byłby możliwy zwrot akcji w przyszłości i ewentualny powrót kobiety do życia Zduńskiego. W sytuacji śmierci serialowej Franki, ta rola będzie ostatecznie urwana.

Dominika Kachlik jest aktywna w swoich mediach społecznościowych, gdzie czasami dzieli się z obserwatorami zakulisowymi nagraniami i zdjęciami z planu "M jak miłość". Dotąd nie przekazała oficjalnej informacji o odejściu z "M jak miłość". Produkcja serialu także nie podaje oficjalnego powodu zakończenia wątku Franki.

Dlaczego Franka umrze w 1907 odcinku "M jak miłość"?

Franka umrze w 1907 odcinku "M jak miłość", który będzie wyemitowany we wtorek 3. lutego 2026 r. Chociaż śmierć żony Pawła z pewnością wstrząśnie widzami, wątek złego samopoczucia i pogarszających się problemów zdrowotnych kobiety pojawi się już wcześniej. Początkowo Zduńska nie będzie nikogo martwić, sama zgłosi się do szpitala. Z biegiem czasu wyjdzie na jaw, że potrzebna jest bardzo poważna operacja, a lekarze wprost przyznają, że istnieje ogromne ryzyko, że tętniak się rozleje. Niestety w 1907 odcinku "M jak miłość" koszmar się ziści, a Zduńska umrze.

Koniec Franki w "M jak miłość"

Śmierć Franki z "M jak miłość" z pewnością przyniesie wielką żałobę wśród Mostowiaków. Paweł zostanie sam z synkiem Antosiem. Zduński będzie wdowcem, samotnie wychowującym malutkie dziecko.

Chociaż powody odejścia Dominiki Kachlik z "M jak miłość" nie są potwierdzone, można domyślać się, że mają one związek z zagranicznym rozwojem kariery aktorskiej. Kachlik ogłaszała na swoim Instagramie, że podpisała kontrakt z zagraniczną agencją, która prawdopodobnie pomoże jej w rozwoju talentu poza rodzimym podwórkiem. Aktorka ma na swoim koncie wystąpienia w zagranicznych produkcjach i może właśnie częste wyloty oraz chęć postawienia na życie poza granicami Polski spowodowały, że uwielbiana Franka z "M jak miłość" znika z ekranów.