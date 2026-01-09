M jak miłość, odcinek 1904: Jakub po wyjeździe z Martyną nie zdoła zapomnieć o Kasi! To z nią będzie chciał mieć dziecko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1904 odcinku "M jak miłość" Jakub i Martyna w końcu wrócą ze wspólnego wyjazdu w góry. Zdradzamy, że Wysocka zabierze Karskiego w wyjątkowe dla niej miejsce, które wcześniej było zarezerwowane wyłącznie dla niej i jej zmarłego męża Jerzego, który zginął tragicznie właśnie na wysokościach, ratując swojego kolegę. I choć po tej tragedii lekarka je znienawidziła, to jednak z odpowiednią osobą u boku, zdecydowała się to przełamać.

Tym bardziej, że po ślubie Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski) i ona musiała przewietrzyć głowę. Dokładnie tak samo jak Jakub. Ale niestety w 1904 odcinku "M jak miłość" Karski wcale dobrze na tym nie wyjdzie, gdyż mimo wszystko wciąż nie zdoła zapomnieć o swojej niewiernej i zakłamanej byłej żonie. I to nie bez przyczyny!

To dlatego Jakub nie będzie mógł zapomnieć o ciężarnej Kasi w 1904 odcinku "M jak miłość"!

W 1904 odcinku "M jak miłość" Jakub wyzna Martynie, że dalej nie potrafi pozbyć się ze swojego życia ciężarnej Kasi i to właśnie z uwagi na dziecko. Tym bardziej, że przecież ogromnie marzył, aby zostać ojcem i mieć ze swoją wówczas jeszcze ówczesną żoną dziecko, którego ona wcześniej nie chciała. A teraz zajdzie w tak bardzo upragnioną przez niego ciążę.

Tyle tylko, że jego zdaniem w 1904 odcinku "M jak miłość" wciąż z kochankiem Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), a nie nim, gdyż dalej nie będzie świadomy tego, że Kasia nosi pod sercem jego dziecko, bo Karska dalej będzie okłamywać i jego i Sanockiego. A może właśnie sam podświadomie będzie to przeczuwał, dlatego nie będzie mógł wyzbyć się tego z pamięci! Tak czy siak sam uzna, że to chore, co Martyna także potwierdzi.

- Tak długo marzyłem o rodzinie, że teraz, za każdym razem, kiedy widzę Kasię… zastanawiam się, co by było, gdyby to dziecko było nasze. Gdyby cała reszta nigdy się nie wydarzyła. Czysty masochizm… - zwierzy się jej Jakub.

- Dobrze, że przynajmniej potrafisz to przed sobą przyznać... - przyzna mu rację Martyna.

Karski w końcu dowie się, że jest ojcem dziecka Kasi w 1904 odcinku "M jak miłość"?

Ale w 1904 odcinku "M jak miłość" to właśnie on będzie miał rację! Jednak czy w końcu się o tym dowie? Tym bardziej, że i nad ciężarną Kasią zgromadzą się czarne chmury, gdy do jej życia znów wróci szantażystka Anka (Katarzyna Russ), która zażąda od niej kolejnych pieniędzy za milczenie w sprawie sfałszowanego testu DNA na ojcostwo, a Karska nie będzie ich miała!

Czy w 1904 odcinku "M jak miłość" postara się je jakoś wyciągnąć od Mariusza, aby jej sekret nie wyszedł na jaw? A może wręcz przeciwnie, w końcu domowi szantażystce, a ta w zmian zdradzi ją przed kochankiem i byłym mężem i w ten sposób marzenia Jakuba staną się rzeczywistością? Niestety, pewnym jest, że Mariusz będzie z ciężarną Kasią aż do porodu. Ale czy w międzyczasie lub po czasie prawda w końcu wyjdzie na jaw? Przekonamy się już niebawem!