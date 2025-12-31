M jak miłość, odcinek 1904: Panika ciężarnej Kasi. Zostanie przesłuchana przez policję, ale szantażystka Anka i tak jej nie odpuści

"M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1904 odcinku "M jak miłość" ciężarna Kasia znów się doigra! A wszystko przez to, że szantażystka Anna wcale nie poprzestanie na 30 tysiącach euro, które już wcześniej wyciągnęła od Karskiej, aby zacząć nowe życie w Niemczech! A to dlatego, że jak je dostanie, to od razu zapragnie więcej.

Tym bardziej, że w obecnej sytuacji w 1904 odcinku "M jak miłość", to jej koleżanka wciąż będzie mieć nóż na gardle, a nie ona. Szczególnie, że po sfałszowaniu jej testu na ojcostwo, laborantka zrezygnuje z zawodu, a ukochana Mariusza (Mateusz Mosiewicz) wciąż będzie mieć dużo do stracenia!

Szantażystka Anna wciąż będzie mieć Kasię w garści w 1904 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1904 odcinku "M jak miłość" ciężarna Karska wciąż będzie okłamywać w sprawie swojego dziecka nie tylko kochanka, ale i byłego męża Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). A że Kasia nie będzie chciała, aby jej sekret wyszedł na jaw, zwłaszcza teraz, gdy Sanocki pokazał jej swoją prawdziwą, mroczną twarz, owianą chorą zazdrością i próbą kontroli, to znajdzie się w kropce.

Szczególnie, że w 1904 odcinku "M jak miłość" Kasia nie będzie chciała więcej płacić Annie, gdyż już wcześniej twierdziła, że ich rachunki są wyrównane, bo przecież w przeszłości także uratowała Sokołowskiej skórę! Ale prawda okaże się jednak inna, a Karska będzie mieć problem! I to nie jedyny, bo top wcale nie będzie koniec jej dramatu!

Karska będzie musiała jeszcze zeznawać w sprawie Justyny w 1904 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że równocześnie w 1904 odcinku "M jak miłość" będzie toczyć się dochodzenie w sprawie ucieczki jej siostry Justyny, o czym Mariusz także nie będzie miał pojęcia. I nic dziwnego, gdyż stało się to w czasie, gdy Karscy jeszcze byli małżeństwem. I tu pojawi się kolejny kłopot, gdyż Karska będzie musiała stawić się na komisariacie na przesłuchaniu.

Oczywiście, w 1904 odcinku "M jak miłość" Kasia zda sobie z tego sprawę. Tyle tylko, że jeszcze przyjdzie jej to jakoś wytłumaczyć obsesyjnemu Mariuszowi, co tylko dołoży jej nerwów i stresu. Podobnie jak samo przesłuchanie, gdyż przecież Karska doskonale będzie wiedzieć, co stało się z jej siostrą, która uciekła przed więzieniem wraz z córeczką Krysią i ukochanym Krzyśkiem (Adrian Brząkała) z daleka od Polski aż na Dominikanę, aby tylko uniknąć kary! Czy wyda ją przed policją? A może zdecyduje się ją kryć, sprowadzając w ten sposób kolejne problemy i na siebie? Przekonamy się już niebawem!

