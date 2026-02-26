M jak miłość, odcinek 1913: Aneta dorwie seksowną Morawską! To ona omota Chodakowskiego?  - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1913 odcinku "M jak miłość" Olek znów znajdzie się pod ostrzałem pięknej pacjentki, która umówi się na wizytę tylko w jednym celu - uwieść Chodakowskiego! Morawska będzie żoną znajomego Olka, która nie ma wstydu. Kama przyuważy, że kobieta ma wielką chrapkę na ordynatora, który oczywiście od razu przestraszy się, że Aneta odkryje prawdę o "kochance".

Piękna Morawska weźmie Olka na celownik

Morawska skontaktuje się z Chodakowskim z samego rana, a potem wpadnie na wizytę. Olek powstrzyma się przed kokietowaniem pacjentki, nie da się wciągnąć w jej grę. To jednak za mało, bo ta da mu prezent w postaci swojego gorącego zdjęcia. Kiedy Aneta wejdzie do gabinetu, lekarz szybko schowa fotkę.

Później będzie tylko gorzej, bo czujna Chodakowska będzie wiedziała, że coś jest nie tak. Szybko dokopie się do zdjęcia od pięknej pacjentki i postanowi wziąć sprawy w swoje ręce.

Aneta rozprawi się w rywalką

W 1913 odcinku "M jak miłość" Aneta zadzwoni do Morawskiej, która absolutnie nie spodziewa się usłyszeć w słuchawka damski głos.

- Dobry wieczór doktorku - rzuci na przywitanie blondynka.

- Tu żona doktorka, chciałam tylko pani powiedzieć, że na konsultacje zapraszam do mnie, bo chyba nie chcemy żeby pani mąż dowiedział się o pani fatalnej przypadłości... - powie pewna siebie Aneta.

- Nie rozumiem - Morawska będzie wyraźnie zmieszana.

- Jeszcze jedno. Ten pieprzyk na lewej piersi to należałoby skontrolować - dogryzie rywalce Chodakowska.

Oczywiście Olek nie przekroczy granicy, nie da się wciągnąć w gierki Morawskiej. Będzie wierny Anecie, a ona jak zawsze pokaże, że nie warto z nią zaczynać.