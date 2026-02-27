M jak miłość, odcinek 1913: Kłótnia Marcina z Olkiem. Brat będzie miał dość zachowania detektywa - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1913 odcinku "M jak miłość" Olek weźmie się za lekkomyślne zachowanie Marcina. Już wcześniej, kiedy wspólnie z rodziną wyjechali nad wodę, lekarz zwrócił bratu uwagę na to, że jego praca wymyka się spod kontroli. Wieczne niebezpieczeństwo, szemrane porachunki i typy spod ciemnej gwiazdy. Kama (Michalina Sosna) doniosła Olkowi, że boi się o męża. Sam Chodakowski także zauważył, że zawód brata jest trudny i przynoszący wiele niebezpieczeństw.

Olek ostro potraktuje Marcina w 1913 odcinku "M jak miłość"

Olek pod pretekstem sprawdzenia czegoś w samochodzie zawoła Marcina do rozmowy sam na sam. Właśnie wtedy przestanie być uprzejmy. Lekarz wyraźnie da do zrozumienia, że niebezpieczna praca Marcina odbija się na wszystkich.

- Ja myślałem, że Kama przesadza, ale ty naprawdę się w coś wpakowałeś, jeszcze wciągasz w to rodzinę! - wścieknie się Olek. - To była sprawa o przestępstwa gospodarcze, skąd ja mogłem wiedzieć, że tak się to rozwinie? - zacznie dyskutować Chodakowski. - Na szczęście w tym pożarze nikomu nic się nie stało - powie Marcin, relacjonując bratu to, że przestępcy wywołali pożar w domu jednego z konkurentów. - Nie no, to rewelacja! Naprawdę - prychnie zażenowany Olek. - Muszę gdzieś wywieźć dzieciaki, Kamę i pewnie też Izę. Nie mogę czekać na pozwolenie sądu... - zacznie głośno myśleć detektyw. Będzie pewny, że bliskim faktycznie grozi niebezpieczeństwo. - Pewnie, wyjedzie, odpocznie - rzuci sarkastycznie Olek, który trafnie przewidzi, co na wyjazd powie Kama. - Przestań! - krzyknie zdenerwowany Marcin.

Olek zobaczy, że życie Marcina się sypie

Wredne komentarze Olka w 1913 odcinku "M jak miłość" będą wynikiem troski i strachu nie tylko o Marcina, ale także o całą rodzinę. Lekarz słusznie zauważy, że Kama ma serdecznie dość. I to prawda, bo kobieta będzie bardzo niezadowolona z pomysłu wyjazdu na Śląsk. Ostatecznie Marcin dopnie swego i wywiezie ukochaną, dzieci i Izę (Adriana Kalska) w rodzinne strony żony. Wiadomo już, że niebawem w "M jak miłość" Kama ostro zażąda od Marcina zmiany pracy.