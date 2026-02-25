M jak miłość. Agnes nie dopuści do romansu Rogowskiego! Będzie walczyć z Joanną o rodzinę - WIDEO, ZDJĘCIA

Agnes na straży zdrowego rozsądku Artura w "M jak miłość" na wiosnę

Kolejne odcinki "M jak miłość" przyniosą gorący wątek romansu Artura. Rogowski od pierwszego spotkania z Joanną będzie wręcz oczarowany atrakcyjną lekarką, z którą potem zacznie pracę. Na tym się nie skończy, bo piękna Joanna przykuje uwagę lekarza na dłużej. Zaczną się prywatne spotkania, rozmowy, prezenty i wspólne wieczory. Marysia (Małgorzata Pieńkowska) ma się czego obawiać.

To Agnes będzie jedną z tych osób, które mogą zapobiec najgorszemu. Chociaż Rogowski ewidentnie zadurzy się w Joannie, nie wiadomo jeszcze czy przekroczy ostateczną granicę zdrady fizycznej... Zanim romans rozkręci się na całego, Agnes spotka się z Joanną i ostro jej nagada!

Nieprzyjemne spotkanie Agnes z Joanną. Będzie bronić małżeństwa Rogowskich

- Interesujesz się moim ojcem - zarzuci wprost Agnes, kiedy usiądzie do rozmowy z Joanną twarzą w twarz. Nietrudno będzie zauważyć chemię, która narodzi się między Joanną a Arturem. - Ja naprawdę nie chcę żeby coś rozwaliło tę rodzinę - wyzna Agnes, patrząc w oczy Joannie i wysyłając jej znak, że ma nie mieszać się do małżeństwa Rogowskich. - Joanna od początku zdaje się bardzo sympatyczna, pomcna, troskliwa, jednak Agnes jest coraz bardziej czujna, bo ta bliskość jej do jej taty, do Artura, budzi strach - tłumaczy Amanda Mincewicz w "Kulisach M jak miłość".

Agnes nie powstrzyma dalszych wydarzeń w "M jak miłość"

Nic dziwnego, że Agnes zależy na utrzymaniu rodziny w ryzach. Przecież dopiero niedawno wyszła na jaw prawda o ojcostwie Artura. Agnes postanowiła zostać w Grabinie i nie wyjeżdżać do Niemiec, ponieważ tak pokochała tatę i jego rodzinę. Wkrótce, po pojawieniu się Joanny, sielanka w małżeństwie Rogowskich może zniknąć. To oznaczałoby także kiepską sytuację Agnes.

Niestety, ale wiele wskazuje na to, że Agnes nie da rady przemówić Joannie do rozsądku. Kobieta wyraźnie zainteresuje się Arturem, zresztą ze wzajemnością. Dalsze wątki w tej historii są niemal pewne!