M jak miłość. Rogowski zdradzi Marysię z Joanną! Zakocha się w młodszej lekarce. Tak zacznie się ich romans - ZDJĘCIA

Romans Artura w "M jak miłość"

Wydawało się, że takiego małżeństwa jak Rogowscy nic nie ruszy. A jednak, już niebawem w "M jak miłość" pojawienie się lekarki Joanny zmieni wszystko. Rogowski wpadnie na piękną nieznajomą przez przypadek, bo zauważy na drodze mały wypadek. Pomoże nieznajomej opatrzyć jej rękę, a potem wyjdzie na jaw, że Joanna ma zacząć pracę w przychodni. Od samego początku będzie czuć chemię i wzajemne przyciąganie.

Nawet jeżeli za rogiem coś mnie przypadkowo spotyka, no to ja podjąłem decyzję, że za tym idę - mówi Robert Moskwa w "Kulisach M jak miłość".

Joanna czuje, że to jest trochę tak, że on by chciał, ale się boi - tłumaczy swoją bohaterkę Dominika Sakowicz. - On ma rodzinę, na pewno nie chce nikomu zrobić krzywdy, nie chce tego rozwalić, więc tutaj jest ten rozum, który go trzyma przy tym, ale jest też serce, które mówi co innego - tłumaczy aktorka.

To nie będzie pierwsza zdrada Artura w "M jak miłość"

Przypomnijmy, że mąż Marysi nie był święty. Lata temu zdradził Marysię z Teresą (Dominika Łakomska). Ukrywał romans, obiecywał młodszej kochance, że powie o wszystkim żonie, ale los zgotował mu kilka przykrych niespodzianek. Doszło nawet do rozwodu Rogowskich, ale historia zatoczyła koło. Ostatecznie Marysia z Arturem od lat tworzą zgrany duet, uwielbiany przez widzów. Czy to koniec?

Z pewnością kolejne odcinki "M jak miłość" udowodnią, że Artur potrafi stracić głowę dla innej kobiety. Od początku nie przestanie myśleć o Joannie, będzie nią zachwycony. I to nie tylko w pracy, bo Rogowski poświęci dla kobiety swój prywatny czas, będzie odwiedzał ją w domu i nie tylko.

- Może zostaniesz na kolację? Robię świetne spagetti - zaproponuje w jednym z nadchodzących odcinków "M jak miłość" Joanna. - Włoska kuchnia... - mruknie Rogowski i przybliży się do kobiety, jakby chciał ją gorąco pocałować.

Czy Artur zdradzi Marysię w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

Odcinki "M jak miłość" na wiosnę 2026 przyniosą romans Rogowskiego. Chociaż póki co nie można mówić o wylądowaniu Artura i Joanny w łóżku, już warto wspomnieć o zdradzie emocjonalnej. A do takiej ewidentnie dojdzie. Artur zacznie zaniedbywać małżeństwo, skupiać się na Joannie. Marysia poczuje, że wszystko jest nie tak, że mąż się odsuwa...

Wiadomo już, że Joanna to nie jest zwykła koleżanka na chwilę, ten wątek może zmienić w życiu Rogowskich wszystko. Długie spojrzenia, przedłużany dotyk i chęć namiętności - to już świadczy o przekroczeniu granicy. Niestety wszystko wskazuje na to, że wkrótce w "M jak miłość" Artur zdradzi Marysię!