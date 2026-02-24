M jak miłość. Nowa kobieta w życiu Marcina! Spełni żądanie Kamy i zmieni pracę. Wtedy pojawi się ona - WIDEO

Kim będzie Elżbieta Domańska, nowa bohaterka w "M jak miłość"?

Katarzyna Dąbrowska, która sympatię widzów zdobyła jako Wiktoria Consalida, lekarka z Leśnej Góry w hitowym serialu "Na dobre i na złe" dołączyła do obsady "M jak miłość" pod koniec zeszłego roku, ale po raz pierwszy jako Elżbieta Domańska pojawi się w jednym z odcinków wiosną 2026 r.

Kim będzie nowa bohaterka w "M jak miłość" i w jakich okolicznościach Marcin Chodakowski ją pozna? Produkcja na razie nie ujawniła zbyt wiele szczegółów, ale po prezentacji wiosennej ramówki TVP pojawiła się zapowiedź roli Katarzyny Dąbrowskiej, która wcieli się w postać Elżbiety Domańskiej, nowej przełożonej Marcina. A to oznacza tylko jedno - Chodakowski nie będzie już detektywem, więc Kama postawi na swoim.

Rola Elżbiety w "M jak miłość" będzie dla Katarzyny Dąbrowskiej szansą, żeby zerwać trochę z przeszłością w Leśnej Górze. Chociaż ostatecznie odeszła z "Na dobre i na złe" pięć lat temu, dla wielu widzów nadal pozostaje Wiktorią Consalidą.

Wiosna w "M jak miłość". Marcin dla Kamy zmieni pracę! Nie będzie już detektywem

Przypomnijmy, że po ostatniej akcji Marcina i Jakuba Karskiego, podczas której detektywi zostali bestialsko pobici, żona Chodakowskiego zaczęła naciskać, żeby zrezygnował z prowadzenia agencji, by poszukał sobie innej, bezpiecznej pracy. Bo ona nie może ciągle drżeć ze strachu, że coś mu się stanie, że zginie podczas śledztwa.

Michalina Sosna na ramówce TVP zdradziła, jak potoczą się dalej losy Kamy i Marcina, co przyniesie wiosna w "M jak miłość".

- Co nowego w serialu "M jak miłość"? Oczywiście małżeńskie perypetie Kamy i Marcina. Zmiany, jeśli chodzi o zawód Marcina, pracę, pójście na kompromisy, poczucie winy. Będzie się działo - ujawniła tajemniczo Sosna.

To dlatego w 1913 odcinku "M jak miłość" Marcin wywiezie Kamę na drugi koniec Polski. Rozstanie Chodakowskich!

Już w 1913 odcinku "M jak miłość", którego emisja w poniedziałek, 2 marca, Marcin z przerażeniem odczuje konsekwencje wcześniejszych decyzji, działań przeciwko groźnym bandytom. Po rozprawie w sądzie Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) ostrzeże Chodakowskiego i Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) przed skutkami ich zeznań, a sytuacja okaże się na tyle poważna, że Marcin zdecyduje się ukryć Kamę i dzieci na Śląsku. Na drugi koniec Polski wywiezie też byłą żonę Izę (Adriana Kalska).

Niestety niebezpieczeństwo będzie czyhało na Chodakowskich jeszcze przez jakiś czas, a rozłąka Kamy i Marcina mocno się odbije na ich relacji. Powieje chłodem między małżonkami, którzy dopiero co wzięli ślub.

Kama zażąda od Marcina, by rzucił pracę detektywa w 1915 odcinku "M jak miłość"

A najgorsze dopiero przed nimi, bo w 1915 odcinku "M jak miłość" Kama podczas pobytu na Śląsku dojdzie do wniosku, że przez Marcina musi zrezygnować z własnych planów, marzeń o otwarciu salonu fryzjerskiego. Nie pojawi się na kolejnym egzaminie i będzie coraz bardziej wściekła na męża. Stryj Erwin (Andrzej Dopierała) naprawdę zacznie się bać o rodzinę, świadomy, że bandyci, którym naraził się Chodakowski, mogą zaatakować w każdej chwili.

Kiedy Marcin przyjedzie do Kamy i dzieci, żona postawi mu mężowi ultimatum - albo rzuci pracę w agencji, albo się rozstaną. Chodakowski spełni żądanie ukochanej.