M jak miłość, odcinek 1912: Magda po zniknięciu Pawła wpadnie na to, co się z nim stało. Trafi do kryjówki Zduńskiego w lesie - ZDJĘCIA

2026-02-24 9:23

Od zniknięcia Pawła (Rafał Mroczek) w 1912 odcinku "M jak miłość" miną kolejne tygodnie! Magda (Anna Mucha) zacznie odchodzić od zmysłów, nie wiedząc, gdzie jest Paweł, co się z nim dzieje, w jakim jest stanie, kiedy wróci i czy będzie miał siłę zająć się swoim dzieckiem. Ogarną ją czarne myśli, że po śmierci Franki (Dominika Kachlik) załamany Zduński znów zaczął pić i staczać się na dno, tak jak to było 9 lat temu, kiedy stracił drugą żonę. Niespodziewanie Magda odkryje, gdzie jest Paweł, gdzie ma swoją kryjówkę. Czy go tam znajdzie?

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kryjówka Pawła w 1912 odcinku "M jak miłość" nadal pozostanie tajemnicą, ale my już wiemy, gdzie Zduński ukrył się przed rodziną i całym światem, żeby w samotności opłakiwać śmierć Franki. Wybierze miejsce, które już kiedyś było jego schronieniem. Schował się tam, kiedy w 2017 roku boleśnie przeżywał rozwód z Alą (Olga Frycz), odejście niewiernej żony do kochanka i jej ciążę! Ale o tym będzie pamiętała tylko Magda.

Czy Magda w 1912 odcinku "M jak miłość" dowie się, co się stało z Pawłem?

Zanim jednak w 1912 odcinku "M jak miłość" najbliższa przyjaciółka Pawła wpadnie na jego trop, podzieli się z Andrzejem (Krystian Wieczorek) najgorszymi obawami, że może się stać coś złego! Po nieszczęściach, jakie spadły na Pawła przez te wszystkie lata, śmierć Franki to bez wątpienia najpotężniejszy cios. 

- Martwię się o niego. O to gdzie jest, co się z nim dzieje, w jakim jest stanie, kiedy wróci, czy wróci, czy będzie miał siłę zająć się swoim dzieckiem...

- Wiem, że się martwisz, ale Paweł to jest rozsądny facet, Ma dla kogo żyć. Wróci, tylko potrzebuje czasu...

- Ja wiem. Tylko ja się martwię, że on zaczął pić, rozumiesz? A jak się stoczy, to już się z tego nie podniesie... - te słowa Magdy będą zapowiedzią upadku Pawła, pogrążeniu się w alkoholowym nałogu? Nie do końca...

Tam ukrył się Paweł w 1912 odcinku "M jak miłość"! Kryjówka w domku w lesie

Co prawda w 1912 odcinku "M jak miłość" Magda przypomni sobie, gdzie kiedyś Paweł miał swoją kryjówkę i wyruszy tam razem z Andrzejem, lecz nie znajdzie przyjaciela w opuszczonym domku nad jeziorem w Kampinosie. Nie będzie jednak wiedziała, że Paweł cały czas się przed nią tam ukrywa i ją obserwuje

- Paweł jak jest w kryzysie, to pozornie jest fighterem, ale tak naprawdę ucieka. On jest... Jak się rozwodził, to uciekł do Kampinosu. Takiego jakiegoś domku, siedział tam przez jakiś czas zamknięty. Może teraz też to zrobił...

M jak miłość. Paweł nie wróci do syna! Nikt nie będzie wiedział, gdzie jest po śmierci Franki

Aż wreszcie w finale 1912 odcinka "M jak miłość" Magda usłyszy od Marysi (Małgorzata Pieńkowska) nieco bardziej optymistyczne wieści na temat zaginionego Pawła. Matka Zduńskiego wyjawi, że niezupełnie zerwał z nią kontaktu. Wcale nie sięgnął po alkohol, nie wrócił do picia... Przynajmniej taką nadzieję będzie miała Marysia. 

