M jak miłość, odcinek 1912: Paweł schowa się przed Magdą w tym opuszczonym domu w lesie! Będzie ją obserwował z ukrycia

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kryjówka Pawła w 1912 odcinku "M jak miłość" nie będzie już dłużej tajemnicą! Od nocnej ucieczki Zduńskiego z Grabiny, kiedy zostawił syna Antosia (Mark Myronenko) swojej matce Marysi (Małgorzata Pieńkowska), nikt nie wiedział, co się z nim dzieje, gdzie jest i jak sobie radzi z żałobą po śmierci Franki. Pełna niepokoju Rogowska zrozumiała jednak motywy działania syna. Nie naciskała na Pawła, żeby powiedział jej, kiedy wróci. Uznała, że skoro potrzebuje czasu, żeby dojść do siebie po tak tragicznym odejściu żony, to ona nie może nic zrobić, by go od tego odwieźć.

Paweł nie wróci do syna Antosia w 1912 odcinku "M jak miłość"

Niestety w 1912 odcinku "M jak miłość" wciąż nie będzie wiadomo, czy Paweł wróci do Antosia, znajdzie w sobie dość siły, aby wychować syna bez Franki. Nikt z rodziny nie dostanie od Zduńskiego żadnej wiadomości, nie zadzwoni nawet do Marysi, nie odpowie na żadnego SMS-a od Magdy (Anna Mucha). To właśnie najbliższa przyjaciółka, bratnia dusza, dawna miłość z czasów studenckich jako pierwsza odkryje, gdzie jest Paweł.

Magda znajdzie kryjówkę Pawła w lesie w 1912 odcinku "M jak miłość"

Dla Magdy w 1912 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Paweł wybrał kryjówkę, która już kiedyś byłą jego schronieniem. I trafnie wytypuje miejsce, gdzie Zduński się ukryje. W środku lasu w opuszczonym domu - leśniczówce w Kampinosie. Nie czekając na rozwój wydarzeń, na to, aż Paweł się do niej odezwie, Magda, wiedziona silnym przeczuciem, wyciągnie Andrzeja (Krystian Wieczorek) do Kampinosu. Bez większego trudu Budzyńscy dotrą do domu w leśnej głuszy, który będzie wyglądał na opuszczony. Nie wejdą jednak do środka, bo drzwi będą zamknięte.

To dlatego w 1912 odcinku "M jak miłość" Paweł ukryje się przed Magdą i Andrzejem

Magda i Andrzej nie będą świadomi tego, że w leśniczówce ukrywa się Paweł, który w 1912 odcinku "M jak miłość" schowa się przed nimi, lecz cały czas będzie ich obserwował z ukrycia. Dopóki przyjaciele nie zostawią go w spokoju. Zduński nie będzie chciał jeszcze nikogo widzieć. Ból po śmierci Franki wciąż będzie nie do zniesienia i spróbuje go zagłuszyć alkoholem. Nie wróci też do Grabiny po syna Antosia...

M jak miłość. Paweł obejrzy ostatnie filmiki Franki! Dowie się o drugim dziecku