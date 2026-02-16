M jak miłość, odcinek 1912: Poszukiwania zaginionego Pawła! Magda wpadnie na jego trop w Kampinosie. Już kiedyś się tam ukrył - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Dopiero w 1912 odcinku "M jak miłość" wyjaśni się, gdzie jest Paweł, który po pogrzebie Franki uciekł przed rodziną, zostawił syna Antosia (Mark Myronenko) w Grabinie, prosząc Marysię (Małgorzata Pieńkowska), by się nim zajęła, dopóki nie dojdzie do siebie!

Paweł w 1912 odcinku "M jak miłość" nie da znaku życia!

Miną kolejne tygodnie, a Paweł wciąż nie będzie dawał żadnego znaku życia. Nie odpowie na żadną z wiadomości, jaką Marysia zostawi mu na poczcie głosowej. Nie będzie interesował się Antosiem, wierząc w to, że synek ma najlepszą opiekę. Brak kontaktu z Pawłem będzie coraz bardziej niepokoił nie tylko Rogowską, ale także Magdę, najlepszą przyjaciółkę Zduńskiego. Oboje wiele razem przeżyli i teraz przyjdzie pora, by właśnie Magda wyciągnęła do Pawła pomocną dłoń.

Magda i Andrzej w 1912 odcinku "M jak miłość" ruszą na poszukiwania Pawła

W 1912 odcinku "M jak miłość" Magda wyzna Andrzejowi (Krystian Wieczorek) jak bardzo niepokoi się o Pawła, który od śmierci Franki nie tylko się do niej nie odezwał, ale po pogrzebie zapadł się pod ziemię. Nikt nie będzie wiedział, czy i kiedy Paweł wróci do Grabiny po Antosia. Ani też, gdzie się ukrywa, by w samotności opłakiwać stratę żony.

Dla Budzyńskiej stanie się jasne, że milczenie Pawła może oznaczać tylko jedno. Znów zaczął pić, stoczył się na dno, nie znalazł w sobie dość siły, by uwierzyć,że po śmierci Franki jeszcze coś dobrego spotka go w życiu.

Gdzie ukrył się Paweł w 1912 odcinku "M jak miłość"? Trop zawiedzie Magdę do Kampinosu

Niespodziewanie w 1912 odcinku "M jak miłość" to Magda wpadnie na pomysł, gdzie jest Paweł i postanowi szukać go w leśniczówce w Kampinosie. Dlaczego właśnie tam? Przypomnijmy, że w 2017 roku po rozwodzie z żoną Alą właśnie tam się zaszył, żeby opłakiwać odejście żony, która go zdradziła i zaszła w ciążę z innym.

Nie dość, że Paweł uciekł do lasu, rozbił namiot nad stawem w leśnej głuszy i wiele dni uchodził za zaginionego, to jeszcze wtedy znów zaczął pić. Dziewięć lat temu w "M jak miłość" w poszukiwania zaginionego Pawła włączyli się Marcin (Mikołaj Roznerski) i Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski), a pomagała im ówczesna asystentka Zduńskiego z dawnej firmy, Julka Kryszak (Joanna Kuberska). Była zakochana w Pawle i bardzo liczyła na to, że po rozstaniu z Alą będzie właśnie z nią. Tak też się stało - Paweł rozwiódł się z Alą, ale zakochał się w Julce.

Magda nie znajdzie Pawła w domku w lesie w 1912 odcinku "M jak miłość"

W 1912 odcinku "M jak miłość" Budzyński na prośbę Magdy pojedzie z nią do Kampinosu. Po drodze żona wyjaśni Andrzejowi jak wiele Paweł dla niej znaczy, jak bardzo go kocha, choć to inna miłość od tej, którą darzy męża. Po dotarciu do leśniczówki Budzyńscy stwierdzą, że opuszczony dom jest pusty, więc postanowią wrócić do Warszawy. Nie zauważą tego, że w środku ktoś jest i cały czas ich obserwuje...

M jak miłość. Paweł obejrzy ostatnie filmiki Franki! Dowie się o drugim dziecku