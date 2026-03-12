M jak miłość, odcinek 1921: Franek okradnie Dorotę? Ojczym nie pozostawi mu wyboru

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" życie Franka zmieni się o 180 stopni po zamieszkaniu w siedlisku u Doroty i Bartka, którzy staną się jego rodzina zastępczą. Wszystko przez to, że u ich boku chłopak poczuje to, czego nigdy nie odczuwał, bo w końcu stanie się dla kogoś ważny i kochany. Tym bardziej, że małżonkowie nie tylko dadzą mu dom, ale przede wszystkim to, co niematerialne, czego nie będzie można kupić.

W 1921 odcinku "M jak miłość" chłopak bardzo dobrze będzie czuł się u Lisieckich. Szczególnie, że szybko znajdzie sobie nową koleżankę Hanię (Wiktoria Basik), która nie będzie mu dokuczać i go gnębić, jak dzieci z ośrodka. A wręcz przeciwnie, gdyż młodzi szybko się zaprzyjaźnią, bo Franek doskonale zrozumie córkę Natalki (Dominika Suchecka), która także będzie gnębiona. Ale on szybko to ukróci. Jednak prędko stanie przed kolejnym wyzwaniem...

Ojczym Franka każe mu okraść Dorotę w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1921 odcinku "M jak miłość" w końcu odnajdzie go jego ojczym, który nigdy się nim nie interesował, a na dodatek go bił. Jednak to się zmieni, gdy dowie się, że Franek trafił do bogatej rodziny Lisieckich. Mężczyzna będzie liczył, że dzięki temu uda mu się dobrać do fortuny milionerki, której zacznie uparcie szukać. I niestety w końcu do niej dotrze...

W 1921 odcinku "M jak miłość" ojczym Franka zacznie żądać od niego, aby okradł dla niej Dorotę. Ale czy pasierb go posłucha i się na to zdecyduje? Co prawda, chłopak będzie do tego zdolny, gdyż przecież już wcześniej okradł Anetę (Ilona Janyst) i nic sobie z tego nie zrobił. Jednak teraz będzie miał dużo więcej do stracenia, gdyż w grę wejdą ludzie, który podarowali mu dom! Czy zatem chłopak postawi wszystko na jedną kartę i spełni żądanie ojczyma?

Franek znajdzie się w kropce w 1921 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1921 odcinku "M jak miłość" agresor z pewnością tak łatwo nie odpuści. Zwłaszcza, że już wcześniej wda się w bojkę w Grabinie z jednym z mieszkańców (Michał Zakrzewski), bo gdy na horyzoncie pojawią się wielkie pieniądze za nic, to będzie gotowy na wszystko. A że wcześniej bił Franka, to co to dla niego będzie, aby rzucić się na kogoś innego.

Czy w 1921 odcinku "M jak miłość" Franek przestraszy się ojczyma na tyle, że okradnie dla niego Dorotę? Czy zaryzykuje przy tym utratę tego wszystkiego, co od niej otrzymał i powrót do ośrodka, do którego tak bardzo nie będzie chciał wracać? A może sprzeciwi się agresorowi i pozostanie lojalny kobiecie, która go uratowała? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

