M jak miłość, odcinek 1920: Franek dołączy do rodziny Doroty i Bartka. Oficjalnie przedstawią go bliskim z Grabiny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1920 odcinku „M jak miłość” Dorota i Bartek postanowią symbolicznie przypieczętować swoją decyzję o przyjęciu Franka pod swój dach. Lisieccy zaproszą najbliższych do Siedliska w Grabinie na kameralną kolację, podczas której przedstawią nastolatka jako nowego członka rodziny.

Franek zadomowi się w Grabinie w 1920 odcinku "M jak miłość"

Spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter, bo dla Franka będzie to pierwszy moment, gdy naprawdę poczuje, że ma swoje miejsce i ludzi, którzy chcą go wspierać. Niestety nie wszystko przebiegnie po myśli Lisieckich.

Podczas wizyty w Siedlisku pojawi się także kurator chłopca, Osicki. Mężczyzna poradzi Dorocie i Bartkowi, aby skorzystali ze wsparcia psychologa, bo nastolatek ma za sobą bardzo trudne doświadczenia i będzie potrzebował czasu, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Przypomnijmy, że Franek pojawił się w serialu jako pacjent w klinice Chodakowskich. Chłopak trafił tam z poważnymi problemami zdrowotnymi i urazem nogi, który przekreślił jego marzenia o piłkarskiej karierze. Podczas badań Aneta (Ilona Janyst) odkryła jednak coś znacznie gorszego, na ciele nastolatka były ślady przemocy. Okazało się, że chłopak był ofiarą brutalnego ojczyma. Sprawa trafiła do odpowiednich służb, a Franek ostatecznie został odseparowany od oprawcy. Właśnie w klinice chłopak poznał Dorotę, która sama przebywała tam na obserwacji po wypadku. Między nimi szybko pojawiła się wyjątkowa więź, a Kawecka od początku bardzo przejęła się losem nastolatka.

Problemy Franka znikną?

Po dramatycznych wydarzeniach Franek trafił do ośrodka opiekuńczego. Wydawało się, że tam wreszcie będzie bezpieczny, ale rzeczywistość okazała się dużo trudniejsza. Chłopak musiał mierzyć się z prześladowaniem ze strony innych podopiecznych, co jeszcze bardziej pogłębiło jego poczucie osamotnienia.

Gdy Dorota i Bartek dowiedzą się o sytuacji Franka, nie zostawią go samego. Lisieccy zdecydują się przyjąć nastolatka do swojego domu jako rodzinę zastępczą. W 1920 odcinku „M jak miłość” kolacja w Siedlisku będzie dla Franka początkiem nowego życia. Dorota i Bartek pokażą wszystkim, że traktują chłopca jak członka rodziny, a Grabina może stać się dla niego prawdziwym domem.

Jednak spokojne życie Lisieckich może wkrótce zostać zakłócone, bo ktoś z przeszłości Franka wcale nie zamierza o nim zapomnieć…