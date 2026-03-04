M jak miłość, odcinek 1919: Przystojny Aleksander zmieni życie Anety. Mikołaj Krawczyk w obsadzie serialu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1919 odcinku "M jak miłość" po raz pierwszy pojawi się nowa postać grana przez Mikołaja Krawczyka. Aleksander Sowiński na dłużej zagości w życiu Anety i Olka, ale cała znajomość zacznie się dość niewinnie.

Kim jest Aleksander Sowiński z "M jak miłość". Ten mężczyzna może namieszać

Nowy mężczyzna w życiu Anety to dyrektor administracyjny przychodni przy klinice ortopedii. Już w 1919 odcinku "M jak miłość" porozmawia z Anetą, ale początkowo bedą to sprawy czysto zawodowe, formalne. Już wiadomo, że postać grana przez Mikołaja Krawczyka zagości w życiu Chodakowskiej na dłużej. Jeszcze nie ujawniono, co konkretnie ich połączy, ale jedno jest pewne - tym razem to Olek może być zazdrosny o żonę, a nie odwrotnie.

Odwrócone role w małżeństwie Chodakowskich? Tym razem to Olek ma się czego bać

Aneta ma mocny charakterek, dlatego kiedy tylko widzi zalążek nowej kobiety u boku męża, od razu bierze sprawy w swoje ręce. Tak było m.in. podczas męskiego wypadu Marcina (Mikołaj Roznerski) z Olkiem nad wodę, gdzie czujna Chodakowska ściągnęła Kamę (Michalina Sosna) i razem skontrolowały mężów. To nie koniec, bo Aneta ciągle patrzy mężowi na ręce, interesuje ją każda pacjentka, a także personel szpitala. Czasem wręcz dopatruje się romansu... Olek jest wierny żonie, ale czasem też ma dość.

Dlatego pojawienie się Aleksandra w 1919 odcinku "M jak miłość" może wiele zmienić. To po stronie lekarki pojawi się przystojny mężczyzna z pozycją, którego intencje nie są jeszcze jasne. Pierwszy raz od dawna to Olek może zmartwić się nową znajomością żony. Czy Sowiński będzie chciał podrywać Anetę? To okaże się niebawem w kolejnych odcinkach "M jak miłość".